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誰是拉里賈尼？

以色列軍方今（17）日聲稱已鎖定伊朗部隊指揮中樞進行打擊，擊斃了伊朗最高安全官員、國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani），以及伊朗伊斯蘭革命衛隊巴斯基民兵組織（Basij force）指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）。目前伊朗政府則尚未發表回應。綜合外媒報導，以色列軍方表示，蘇萊曼尼的死對於伊斯蘭革命衛隊將是重大打擊，並誓言將繼續對伊朗軍方高階指揮官採取「斬首」行動。至於拉里賈尼，以色列軍方最起初並未聲稱已經確認擊斃，但之後以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，拉里賈尼已在空襲中喪命。拉里賈尼是伊斯蘭革命衛隊前指揮官，曾在2005～2007年期間擔任伊朗首席核談判代表，也曾擔任伊朗國會議長12年，他是伊朗前最高領袖哈米尼的心腹，在哈米尼統治晚期，許多人認為伊朗實質國政權力已經掌握在拉里賈尼手中，而在哈米尼死後，控制伊朗最高國家安全委員會的拉里賈尼，已經成為伊朗最高安全官員。拉里賈尼的父親是一位宗教學者，但拉里賈尼擁有世俗的學術背景，在獲得數學和電腦科學學位後，又攻讀了西方哲學博士學位，由於不是資深神職人員，因此不具備繼任最高領袖的資格，但拉里賈尼絕對是伊朗政權的關鍵人物之一，因此以色列將拉里賈尼的死視作一大勝利。