美式賣場好市多（Costco）不僅可採買食材、零食，還可買到生活日常用品，有會員在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享，她之前在好市多買了無香乳霜，覺得超好用，滋潤度夠，還可以舒緩乾癢，現在2瓶現折126元，只要499元，代表一瓶400毫升的乳霜250元不到。許多會員也分享使用心得，「霜我也有買，個人覺得跟其他牌好用度差不多，但價格比較優，之後應該都會改擦這個」。
看特價馬上拿 大讚滋潤度夠、CP值高
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，難得休假和老公一起逛好市多，看到平常用的乳霜特價，馬上拿了一組，她透露，上次購買了「妮維雅無香修護霜」，感覺很好用，對乾肌來說滋潤度挺夠的，也可以舒緩乾癢，「成分部分網友說跟醫美品牌一樣不錯」，現在還有一組兩罐現折126元，變成499元優惠，「性價比算高可以買」。
許多用過的網友紛紛表示，「去日本有帶這罐霜，我男友原本腿乾到穿褲子很癢，給他擦了好很多」、「霜我也有買，個人覺得跟其他牌好用度差不多，但價格比較優，之後應該都會改擦這個」、「居然特價了！這罐我1月有買、已經擦完一罐，洗完澡擦全身，隔天都還是超級保濕。晚上來去搶購！」「妮維雅的意外不錯～也是乾肌，上次買來擦效果有驚豔」。
賣場特價499元 還有人推薦這款
妮維雅無香修護霜在好市多販售是兩罐一組，一罐400毫升，每組原價是635元，現在優惠現折126元，特價499元，代表一罐不到250元，只到3月22日或售完為止，根據好市多官網介紹，這瓶乳霜臉、全身適用，添加高濃度10％維他命B5、維他命E、甘油，可修護強化肌膚屏障，對抗因乾燥引起的緊繃、乾癢、粗糙、脫屑等膚況。
一罐不到250元的價格，讓不少網友讚嘆「好便宜的霜」、「一罐不到250好便宜！來試試看這個牌子」、「這個一罐感覺可以擦超久」。還有其他人推薦，「舒特膚的乳霜好用+1」、「之前是用舒特膚～吸收很快不黏膩的說」、「我是都用舒特膚乳霜～蠻好用的！推」、「cerave更好用」。
資料來源：Costco好市多商品經驗老實說、好市多
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原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，難得休假和老公一起逛好市多，看到平常用的乳霜特價，馬上拿了一組，她透露，上次購買了「妮維雅無香修護霜」，感覺很好用，對乾肌來說滋潤度挺夠的，也可以舒緩乾癢，「成分部分網友說跟醫美品牌一樣不錯」，現在還有一組兩罐現折126元，變成499元優惠，「性價比算高可以買」。
許多用過的網友紛紛表示，「去日本有帶這罐霜，我男友原本腿乾到穿褲子很癢，給他擦了好很多」、「霜我也有買，個人覺得跟其他牌好用度差不多，但價格比較優，之後應該都會改擦這個」、「居然特價了！這罐我1月有買、已經擦完一罐，洗完澡擦全身，隔天都還是超級保濕。晚上來去搶購！」「妮維雅的意外不錯～也是乾肌，上次買來擦效果有驚豔」。
妮維雅無香修護霜在好市多販售是兩罐一組，一罐400毫升，每組原價是635元，現在優惠現折126元，特價499元，代表一罐不到250元，只到3月22日或售完為止，根據好市多官網介紹，這瓶乳霜臉、全身適用，添加高濃度10％維他命B5、維他命E、甘油，可修護強化肌膚屏障，對抗因乾燥引起的緊繃、乾癢、粗糙、脫屑等膚況。
一罐不到250元的價格，讓不少網友讚嘆「好便宜的霜」、「一罐不到250好便宜！來試試看這個牌子」、「這個一罐感覺可以擦超久」。還有其他人推薦，「舒特膚的乳霜好用+1」、「之前是用舒特膚～吸收很快不黏膩的說」、「我是都用舒特膚乳霜～蠻好用的！推」、「cerave更好用」。