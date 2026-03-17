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中國河北省高級人民法院網站，近期被民眾發現，點進原先「司法公開平台」舊網域後，竟進入到成人網站平台，變成了「寂寞人妻影院」，掀起議論。中國論壇《Linux Do》上有網友發現，這個河北省高級人民法院的「司法公開平台網站」網站，打開一看竟然變為成人網站，該網站原提供案件查詢、審判文書、網上立案、電子繳費等服務。中國網友回溯後發現，中國司法部在2010年代中期要求各地方法院建立公開平台並電子化，但當時gov .cn網域申請相當嚴格，因此很多法院，尤其是省級以下層級的地方法院，會先暫時用.org的網域名，一直到2018年中國國務院要求所有政府網站都用gov .cn網域後才全部通用。目前河北省高級人民法院已轉用該網域，但舊的.org網域似乎未刪除，也未妥善續訂保留舊網域，「李老師不是你老師」在X平台發文指出，這導致大量仍留存於舊公文、搜尋引擎中的連結，點進去該網站，卻見到「寂寞人妻影院」。港媒HKEPC也吐槽，目前 hbsfgk. org 已經不再有河北省法院的內容，只有「河北彩花」的教學影片。