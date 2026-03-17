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輝達年度開發者大會GTC於今（17）日凌晨展開，執行長黃仁勳在會上發表Vera Rubin晶片架構、Vera系列CPU，以及新一代推論晶片Groq，也提到AI代理「養龍蝦」趨勢，並看好AI發展，預期輝達營收將飆上1兆美元，不過，這次內容似乎無新意。分析師認為，黃仁勳這次產品發表，市場並「不意外」，無法讓市場有所期待，因此對輝達股價、相關供應鏈台廠股價激勵也不明顯。此次大會，黃仁勳提到，AI代理「養龍蝦」成下一發展趨勢，也順勢發表適用於OpenClaw的軟體方案NemoClaw，並指出太空資料中心計畫、Vera Rubin架構晶片細節和機器人應用進展，並點名台積電、三星等重要供應商將代工生產輝達晶片，宣告AI運算從訓練跨入推論時代。對此，證期雙照分析師翁偉捷認為，這次GTC大會重點，針對新產品發布，由於先前黃仁勳已經提過，也就是說他們會有新產品、新架構公布，所以市場上「大概不意外」，尤其這次黃仁勳的演講，並沒有看見他特別強調一些新的應用、新的領域等。他說，無論是在機器人，或是在太空中心這種比較先行、想像規劃上，並沒有真的著重在機器人應該如何做相關終端應用，或是規劃，以及沒有看到輝達推出自主的生成式模型，因此，在市場的反映上，就會稍微弱化一些。翁偉捷分析，從昨天晚上輝達股價就可以明顯驗證出來，在黃仁勳演講時，一開始輝達股價一度上漲超過4個百分點，但最後還是「跌回來」，也就意味著這次並未像過去一樣，股價有比較激烈的反映。他認為，原因就可能在於市場對於黃仁勳這次的演講內容，沒有聽到一些期待的重點，「所以可能在股價方面就並沒有太傑出的表現。」他表示，目前輝達從過去的AI晶片，進入到AI基礎建設，包括AI伺服器這部分，再走到最後一個階段，記憶體的合作，反倒是輝達與記憶體合作、消息的釋出，讓近期記憶體價格反映及股價狀況表現相當不錯，但與之合作的供應鏈台廠，這次就沒有像前兩年GTC那樣，股價反映的這麼激烈。至於黃仁勳提到的「龍蝦」，翁偉捷認為，也不如市場所期待，主要由於這隻「龍蝦」對輝達而言，其實並不是能直接讓輝達受惠的終端產品，假設這平台是輝達旗下轉投資公司，或是他們投資的新創企業所推出的，那就會有關聯，但他並非由輝達發展出來，只是一間新創公司發想，再就目前整個AI生成式模型進一步寫成了一個龍蝦程式，然後這樣的AI代理能夠幫人類處理工作，但沒有直接與輝達有直接性的等號。他指出，養龍蝦確實是現在市場的趨勢，但和輝達並沒有直接的連結。如果黃仁勳今天也推出了一個自家的生成模型，而這個生成模型就具備「Agentic AI」的功能，「哇，那這就無敵了。」因此，翁偉捷強調，這只是黃仁勳在發表AI的發展趨勢，但和輝達本身沒有太直接的關聯。