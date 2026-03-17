中央氣象署賴欣國表示，明（18）日全台維持晴到多雲，高溫27至29度，但受輻射冷卻影響，西半部清晨低溫僅14至16度，日夜溫差達15度；周四至周日（3月19日至3月22日）鋒面接近，北部、東半部轉為不定時短暫陣雨，中南部仍穩定；周五（3月20日）東北季風南下，北台灣轉涼，高溫降至21至25度。

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明天天氣還是好　日夜溫差15度

賴欣國指出，明天全台各地依舊是晴到多雲的穩定天氣，白天高溫27至29度，夜晚清晨受到輻射冷卻影響，西半部低溫14至16度，日夜溫差來到15度左右，白天偏熱，早晚降溫，要特別注意穿著。

▲氣象署提醒，周三台灣各地天氣穩定，但早晚受輻射冷卻影響，日夜溫差相當巨大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署提醒，周三台灣各地天氣穩定，但早晚受輻射冷卻影響，日夜溫差相當巨大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
鋒面下半周接近　北東雨下4天

賴欣國說明，周四至周日，將會有一波鋒面在台灣北部至東北部海面，水氣移入影響下，桃園以北、東半部、恆春全天不定時會有短暫陣雨，午後山區也有零星短暫陣雨，中南部仍是多雲到晴的穩定天氣。下周一則是基隆北海岸、東半部有局部降雨，午後東半部有零星雨。

氣溫方面，周四台灣各地早晚低溫16至20度，白天高溫在北部、東半部25至26度，中南部28至29度；周五至周日有東北季風南下，北台灣氣溫略為下滑，北部、宜蘭、花蓮白天21至25度，中部、台東25至29度；中部以北、宜蘭早晚低溫16至19度，南部、花東19至20度。

▲氣象署指出，本周日夜溫差大，周四後東北季風影響，北東高溫下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署指出，本周日夜溫差大，周四後東北季風影響，北東高溫下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

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