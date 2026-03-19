近期受到不少人歡迎的日本廚房鍋具品牌VERMICULAR（小V鍋），昨（18）日正式發表新品「琺瑯鑄鐵雪平鍋」，以日式經典的雪平鍋為靈感，結合薄壁鑄鐵工藝與高品質琺瑯塗層，全面提升導熱效率、保溫穩定性與料理多樣性，除了鍋子外，還有專屬「鑄鐵落蓋」，能鎖住食材水分，以「蒸燉烹煮」方式，為料理增添風味。另外，德國精品廚具品牌WMF也推出活動，即日起至5月31日到指定通路購買WMF全品項商品，單筆滿3800元並完成活動登錄，即可獲得價值3000元的「暖廚家味2025線上課程」。
落蓋設計加強熱傳導 燉煮風味更濃郁
VERMICULAR新品「琺瑯鑄鐵雪平鍋」，有專屬的「鑄鐵落蓋」，不同於日本傳統竹製落蓋，以鑄鐵製的落蓋不僅更衛生，還能讓熱傳導更好，「落蓋」是指直接把鍋蓋放在食材上，讓食材不會滑動，還能保存食物的水分，落蓋底部的水紋狀設計，可在食材間創造空間，促進蒸氣對流並形成鮮味循環，在煎烤食材同時，運用濃縮的風味水分進行「蒸燉烹煮」，提升料理風味；製作燉煮料理時，也能讓慢燉風味更濃郁，同時維持食材結構完整。
VERMICULAR日本原廠代表Aichi Dobby全球銷售事業部本部長北方友紀表示：「VERMICULAR始終相信，只要料理變得更簡單，世界就能多一點笑容。此次推出的琺瑯鑄鐵雪平鍋，承襲日本雪平鍋的傳統，並透過品牌獨有的鑄物與琺瑯技術全面升級，讓料理不只是『煮熟』，而是能真正引出並凝縮食材原有的風味。期待透過這款產品，為擁有豐富飲食文化的台灣，帶來更多關於料理的感動時刻。」
把簡單料理變好吃 鍋熱加肉片就不沾鍋
現場也請來VERMICULAR食譜研發主廚Kevin Choo示範全新「琺瑯鑄鐵雪平鍋」，Kevin Choo表示，「這是一只可以把『簡單料理變好吃』的鍋」，透過均勻加熱與蒸氣循環的設計，讓食材自然釋放風味，就算不靠複雜技巧，也能輕鬆做出有深度的料理。「琺瑯鑄鐵雪平鍋」擁有鑄鐵鍋優點，導熱快、蓄熱好，保溫效果也不錯，讓肉類煎起來特別好吃，Kevin Choo在烹調豚汁味噌湯時表示，只要用中火預熱1到2分鐘，就可以直接放入五花肉片，就不會沾鍋，再用小火來料理就可以了。
VERMICULAR「琺瑯鑄鐵雪平鍋」延續雪平鍋經典輪廓，並透過精密薄壁鑄造技術實現輕量化，該鍋最大尺寸20cm僅重0.99公斤，突破傳統鑄鐵鍋厚重印象，兼顧操作便利與專業效能。VERMICULAR「琺瑯鑄鐵雪平鍋」共有碳黑、牡蠣灰、海鹽白3種顏色，尺寸有16cm、18cm、20cm，售價分別為6600、6800、7000元，琺瑯鑄鐵落蓋售價為16cm 1600元、18cm 1800元、20cm 2000元，即日起於恆隆行百貨專櫃、官方線上購物平台及momo購物網同步販售。
購買WMF餐廚用品滿3800元 贈3000元線上課程
另外，德國精品廚具品牌WMF從即日起至5月31日止，凡於指定通路購買WMF全品項商品，單筆滿3800元並完成活動登錄，即可獲得價值3000元的「暖廚家味2025線上課程」。「暖廚家味2025線上課程」由知名媒體人蔣雅淇發起，邀集5位頂尖名廚晶華軒主廚鄔海明、明福台菜主廚林麗珠、亞洲最佳女主廚陳嵐舒、Nobuo創辦人Nobu，以及Inita日籍主廚萩本郡大，共同規劃15道招牌料理課程，菜色橫跨台菜、粵菜、日義混血與西式料理，從港式煲湯、蛋酥炒米粉，到銅鑼燒、黑豬漢堡排等，皆以家中可取得的食材與設備設計。民眾也能以3000元認捐線上課程，不但能拿到全額抵稅收據，所得款項將全數捐贈予「1919食物銀行」，轉化為可支撐弱勢家庭約兩個月基本所需的「食物包」，並由全台志工親送到府。
「暖廚家味2025線上課程」活動
活動日期：即日起至2026年5月31日，須在5月31日前完成發票登錄。
活動方式：於指定通路購買WMF全品項商品，單筆消費實付金額滿新台幣3800元（含）以上，並完成登錄程序，符合活動資格者即可獲得「暖廚家味2025線上課程（價值新台幣3000元）」授課代碼一組，數量有限送完為止。
指定網路通路：恆隆行官方購物網、momo恆隆行WMF官方旗艦館、蝦皮恆隆行WMF官方旗艦館。
指定實體門市：恆隆行WMF專櫃及Kitchenware直營門市。
恆隆行保有活動內容修改、解釋及終止之權利。
資料來源：恆隆行
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VERMICULAR新品「琺瑯鑄鐵雪平鍋」，有專屬的「鑄鐵落蓋」，不同於日本傳統竹製落蓋，以鑄鐵製的落蓋不僅更衛生，還能讓熱傳導更好，「落蓋」是指直接把鍋蓋放在食材上，讓食材不會滑動，還能保存食物的水分，落蓋底部的水紋狀設計，可在食材間創造空間，促進蒸氣對流並形成鮮味循環，在煎烤食材同時，運用濃縮的風味水分進行「蒸燉烹煮」，提升料理風味；製作燉煮料理時，也能讓慢燉風味更濃郁，同時維持食材結構完整。
VERMICULAR日本原廠代表Aichi Dobby全球銷售事業部本部長北方友紀表示：「VERMICULAR始終相信，只要料理變得更簡單，世界就能多一點笑容。此次推出的琺瑯鑄鐵雪平鍋，承襲日本雪平鍋的傳統，並透過品牌獨有的鑄物與琺瑯技術全面升級，讓料理不只是『煮熟』，而是能真正引出並凝縮食材原有的風味。期待透過這款產品，為擁有豐富飲食文化的台灣，帶來更多關於料理的感動時刻。」
現場也請來VERMICULAR食譜研發主廚Kevin Choo示範全新「琺瑯鑄鐵雪平鍋」，Kevin Choo表示，「這是一只可以把『簡單料理變好吃』的鍋」，透過均勻加熱與蒸氣循環的設計，讓食材自然釋放風味，就算不靠複雜技巧，也能輕鬆做出有深度的料理。「琺瑯鑄鐵雪平鍋」擁有鑄鐵鍋優點，導熱快、蓄熱好，保溫效果也不錯，讓肉類煎起來特別好吃，Kevin Choo在烹調豚汁味噌湯時表示，只要用中火預熱1到2分鐘，就可以直接放入五花肉片，就不會沾鍋，再用小火來料理就可以了。
另外，德國精品廚具品牌WMF從即日起至5月31日止，凡於指定通路購買WMF全品項商品，單筆滿3800元並完成活動登錄，即可獲得價值3000元的「暖廚家味2025線上課程」。「暖廚家味2025線上課程」由知名媒體人蔣雅淇發起，邀集5位頂尖名廚晶華軒主廚鄔海明、明福台菜主廚林麗珠、亞洲最佳女主廚陳嵐舒、Nobuo創辦人Nobu，以及Inita日籍主廚萩本郡大，共同規劃15道招牌料理課程，菜色橫跨台菜、粵菜、日義混血與西式料理，從港式煲湯、蛋酥炒米粉，到銅鑼燒、黑豬漢堡排等，皆以家中可取得的食材與設備設計。民眾也能以3000元認捐線上課程，不但能拿到全額抵稅收據，所得款項將全數捐贈予「1919食物銀行」，轉化為可支撐弱勢家庭約兩個月基本所需的「食物包」，並由全台志工親送到府。
活動日期：即日起至2026年5月31日，須在5月31日前完成發票登錄。
活動方式：於指定通路購買WMF全品項商品，單筆消費實付金額滿新台幣3800元（含）以上，並完成登錄程序，符合活動資格者即可獲得「暖廚家味2025線上課程（價值新台幣3000元）」授課代碼一組，數量有限送完為止。
指定網路通路：恆隆行官方購物網、momo恆隆行WMF官方旗艦館、蝦皮恆隆行WMF官方旗艦館。
指定實體門市：恆隆行WMF專櫃及Kitchenware直營門市。
恆隆行保有活動內容修改、解釋及終止之權利。
資料來源：恆隆行