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▲TWICE本週20日至22日將在台北大巨蛋開唱。（圖／TWICE臉書）

韓國天團TWICE本週20日至22日將在台北大巨蛋開唱，經紀公司JYP娛樂稍早公告，評估成員多賢腳傷未痊癒，跳舞可能加重傷勢，決定讓她缺席台北演唱會，ONCE（粉絲暱稱）得知後大多含淚接受，也遺憾TWICE上次來台彩瑛因為暈眩症沒能登台，這次則是多賢，傷心喊：「還有機會看到全部人來台嗎？」JYP娛樂宣布多賢將缺席台北大巨蛋演唱會後，ONCE心情五味雜陳，「豆腐（多賢暱稱）早日康復，相信TWICE會再來的」、「請多賢好好休息」、「難過」、「什麼時候才能看到九兔一起在台灣演出」、「我一直在哭」、「身體才是最重要的」、「有心裡準備，但...台灣什麼時候才能看到完整體...」TWICE去年11月22日、23日在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，也是她們出道10年首次來台舉行演唱會，但成員彩瑛因為被診斷出「血管迷走神經性暈厥」，在醫師建議下需要充分休息，JYP娛樂暫停她當年年底前的所有行程，高雄演唱會最終以8人形式登場。今天下午，JYP娛樂發布聲明，透露多賢在本次巡演期間腳踝「疲勞性骨折」，她一邊復健一邊接受多項治療，多賢本人直到最後一刻仍希望能站上舞台與ONCE見面，然而，在綜合醫療建議並經過審慎討論後，最終決定她目前需以治療與休養為優先，以確保能夠完全康復，因此決定讓她缺席台北演出。JYP娛樂表示：「對於一直期待多賢演出的粉絲們，我們對於突如其來的消息深感抱歉。此決定是以藝人的健康為最優先考量，懇請大家給予理解。多賢將在充分休養、完全恢復健康後，重新回歸世界巡演。我們也會持續提供最大的支持，協助她盡快康復。」