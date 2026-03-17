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▲3歲個案半年內反覆出現「間歇性血便」，檢查發現是息肉。（圖／台北慈濟醫院提供）

幼年型息肉9成屬良性病變 好發1至7歲個案

一名3歲的患者半年內反覆出現「間歇性血便」的情形，家長曾多次帶她至診所就診並依便秘症狀治療，但服用診所開立的軟便藥後，仍時好時壞，家長擔心病情反覆，前往醫院求診，發現有約2公分大的單顆息肉；經治療後恢復良好。台北慈濟醫院兒科部腸胃科醫師李致任表示，由於個案糞便潛血檢查呈陽性，經核子醫學掃描檢查，排除為小腸處的「梅克爾憩室」後，醫師進一步以無痛麻醉的方式，進行大腸鏡檢查，發現約2公分大的單顆息肉，隨即予以切除並止血，術後病理報告顯示為良性的幼年型大腸息肉。李致任說，兒童血便的原因多樣，常與便秘有關，也可能與腸胃道感染、腸套疊、大腸息肉以及小腸處的梅克爾憩室相關。醫師指出，若出現血便情形，應先觀察糞便型態與顏色。若為硬便合併肛門疼痛，多半與便秘、肛裂有關。但若糞便質地正常，卻反覆出現鮮紅或暗紅色血液，甚至持續數週以上，就必須提高警覺，進一步檢查出血來源。李致任提到，兒童常見的大腸息肉以「幼年型息肉」為主，臨床上約9成以上屬良性病變，其發生原因為偶發型，沒有特別的發生原因。以台灣而言，臨床發生率約2%，好發年齡以1至7歲的學齡前兒童為主，最典型的症狀即為「無痛且反覆性的血便」，血色多為「鮮紅」或「暗紅色」，若長時間不予理會，部分孩童容易因慢性出血而出現臉色蒼白、活動力下降等缺鐵性貧血表現。臨床診斷中，醫師會透過糞便顏色來分辨出血位置，若糞便顏色為黑色可能為胃、十二指腸等上消化道出血；若糞便顏色為鮮紅色可能為大腸、直腸處的下消化道出血。血便可能性眾多，因此需諮詢兒童腸胃科醫師判斷，並安排適當檢查。李致任說明，大部分的幼年型息肉可透過大腸鏡進行微創切除；日常照護方面，醫師提醒，良好的飲食與生活型態是維持腸道健康的重要關鍵。家長可從日常三餐著手，讓孩子多攝取新鮮蔬菜、水果及含有膳食纖維的天然食材，並建立固定如廁時間與規律作息，幫助腸胃順暢運作。李致任提醒，若孩子出現反覆血便、體重下降、生長停滯、發燒、臉色較為蒼白或精神活動力明顯下降等情況，應提高警覺、及早就醫，為孩子健康把關。