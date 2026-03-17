我是廣告 請繼續往下閱讀

世紀民生董事會通過2025年全年營運成果與盈餘分配案。去年營收29.83億元、年增374.78％，歸屬於母公司稅後淨利為16.34億元，年增率509.03％，稅後每股盈餘（EPS） 5.59元。另，2月營收受到農曆年節期間，年節送禮與自我保健需求提升，產品銷售增溫。世紀民生16日開董事會，稅後每股盈餘（EPS) 5.59元，若還原每股面額10元，2025年稅後EPS為111.8元，賺進超過10個股本，營收、獲利皆改寫歷年新高。世紀民生*表示，公司在「鳳凰計畫」策略推動下，透過「快速策略併購」與「逆向垂直整合」策略，完成整合布局，成功建立從產品研發、智慧製造、品牌經營到多元通路的一條龍營運架構。在高毛利保健產品銷售比重提升，以及供應鏈整合與數位行銷效益逐步顯現下，全年毛利率、營業利益率與稅後淨利率分別提升至57.31％、35.94％與56.71％。此外，世紀民生2026年2月合併營收為新台幣3.43億元，較上月營收月減29.92％、較去年同期成長136.76％，旗下大健康品牌與自有品牌朝和生醫多項保健產品銷售持續增溫。展望未來，世紀民生*指出，隨著既有產業整合與通路體系逐步成形，今年已正式啟動「鳳凰計畫2.0」，發展主軸將由過去的事業版圖快速擴張，進一步轉向既有數據、技術與流量資產的深度變現。隨著整體體系逐步到位，集團旗下外泌體保健食品與健康管理相關產品得以在電商平台、內容導購、直播銷售與實體通路之間快速放量，形成高度協同的銷售網絡，使產品上市節奏、行銷投放與庫存管理更具彈性，也帶動全年營收規模快速擴大、市場能見度同步攀升。未來，將透過AI技術持續優化健康數據分析、精準營養建議與個人化照護服務，同時結合生技研發、數位金融與新零售通路資源，逐步形成具規模複製能力的智慧健康服務平台。世紀民生*亦將持續鎖定高齡健康、寵物照護與慢性病管理等具長期需求支撐的市場領域，透過平台化整合與聯盟策略，讓生技、金融、製造與流量等多元資源形成可持續累積價值的資產池，推動集團邁向具高度資本效率與成長彈性的AI智慧大健康產業平台，開啟下一階段的成長循環。