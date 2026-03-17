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OpenClaw（龍蝦）近期引發熱潮，不過隨之而來的就是資安疑慮，不少專家警告強大權限背後隱藏巨大風險，呼籲民眾切勿盲目安裝。「養龍蝦」最熱中的中國，現在也掀起「棄養龍蝦」潮流，結果因為刪除不乾淨，出現「付費卸載」的新興行業，最貴甚至要價超過2000元。OpenClaw與一般網頁型AI不同，它是直接植入電腦，代表用戶執行瀏覽文件、發送訊息、管理郵件甚至撰寫程式碼等任務。這種「會動手做事」的特性雖然便利，卻也意味著程式擁有完整權限。不過隨後也引來資安疑慮，中國國家安全部17日還為此發布「龍蝦（OpenClaw）安全養殖手冊」，並示警「養龍蝦」可能面臨四大風險：主機可能被接管、數據可能被竊取、言論可能被篡改、技術可能有漏洞。手冊指出，「龍蝦」智能體透過整合通訊軟體與大語言模型，並依託高許可權實現自主操作，成為其核心優勢。龍蝦可透過聊天程式遠端執行使用者指令，自主完成任務，系統內建大量技能外掛程式，用戶可直接下載使用，形成涵蓋檔案管理、郵件撰寫、日曆調度、網頁瀏覽與定時任務等多場景的工具鏈。此外，「龍蝦」還能長期記憶使用者操作紀錄，持續理解使用者行為偏好，「越用越懂用戶」，並可主動感知外部情況，觸發預警或執行任務，實現「夜間下達指令、晨間獲取成果」的智能服務。手冊建議，用戶應檢查控制介面是否暴露於公網、權限設定是否過高、儲存憑證是否外洩，以及外掛程式來源是否可信；同時對敏感資料進行加密，並嚴格限制智能體的操作範圍。隨著資安警示發布，中國上海已有商家在「小紅書」等平台推出「付費卸載」服務，號稱能遠端徹底清除殘留，單次收費199元（折合新台幣約924元）。更有業者看準商機，同時提供299元（折合新台幣約1389元）安裝與卸載服務，若有用戶「裝了又刪」，可能就要付498元（約新台幣2314元），引發關注。