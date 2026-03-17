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以色列軍方今（17）日聲稱已擊斃伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani），不過，拉里賈尼的個人X就在不久前，發表貼文還附上一封手寫信，內容為對陣亡伊朗水兵的悼詞。目前伊朗政府仍未針對拉里賈尼是否身亡發表回應，社群網站上的貼文也不知是預先排程或他人代發，又或者是拉里賈尼其實沒死。就在以色列國防部長卡茨（Israel Katz）宣稱拉里賈尼已在以軍空襲中喪命不久，拉里賈尼的個人X發布最新文章，內容是對伊朗水兵的悼詞，寫到「謹以此悼念伊朗伊斯蘭共和國海軍英勇戰士：他們的英勇事蹟將永遠銘刻在伊朗人民心中，他們的犧牲將為伊朗伊斯蘭共和國軍隊在未來的歲月裡奠定堅實的基礎。我祈求真主賜予這些親愛的烈士最高榮譽」。且底下還附上拉里賈尼的手寫信。今天有一場伊朗水兵的喪禮，他們都是在最近美國的襲擊中殉職陣亡，由於喪禮是提前安排好的，所以拉里賈尼這篇社群貼文可能是預先排程。無論如何，德黑蘭方面並未回應或證實拉里賈尼的死訊。拉里賈尼昨日也曾發表聲明，要求海灣國家團結起來，拉里賈尼說「如果伊斯蘭民族的團結能夠充分發揮，就能夠保障其所有邦國的安全、進步和獨立」，拉里賈尼也援引先知穆罕默德的教誨，稱穆罕默德曾説過凡聽到穆斯林在呼喊而不給予回應的人，就不能算是穆斯林，「難道某些國家的立場不是與此相悖嗎？」