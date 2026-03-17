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法國巴黎產險台灣分公司驚傳撤台停業，金管會今（17）日表示，其實去年下半年該公司向金管會口頭提出想撤台，但因法巴產險市占率僅0.04%，業務沒辦法達到規模，保費收入無法支應營業成本，並持續虧損，因此，金管會也尊重集團母公司的決定，法巴產也已向金管會函報終止業務計畫。不過，由於目前法巴產還有32名員工，有效保單4萬8千多件，金管會也要求要確保保戶及員工權益。根據金管會統計，近3年撤台的外商金融業者，包括券商、投信、產險，券商有2家港商法國興業台北分公司（114年8月29日撤台）、瑞士信貸銀行台北證券分公司（113年5月31日撤台），還有保德信投信在114年7月1日撤離。產險部分，最近一次撤台的是法商安盛產險台灣分公司，金會在112年11月8日同意其繳銷營業執照。目前法巴產險有32名員工，有效保單4萬8千多件，金管會保險局指出，目前在台銷售商品主要是住宅火險、傷害險及健康險，但因業務規模小，市占僅0.04%，保費收入無法支應營業成本，即便母公司3年注資4.83億，還是持續虧損，因此，還是決定撤台。也由於法巴產險主要是規模太小，業務無法開展，非國內產險市場問題，保險局尊重該公司的商業策略考量，但要求要確保保戶及員工權益保障，也要依相關程序函報，目前法巴產險也已提出業務終止計畫。至於外界質疑法巴產險自行對外宣布撤台，保險局說，其實去年下半年該公司就有口頭提出，當時仍希望法巴產險再考慮評估，而且該公司並非主動對外透露，而是在向主要通路探詢業務調整及商品停賣所需的作業時間，通路得知後才對外披露。由於產險都是1年期保單，法巴產險將採取自然終止計畫，即不再做新業務，舊業務自然到期，但保戶理賠，還是要求要妥善處理