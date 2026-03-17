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▲2026環台賽高雄市站自佛光山佛陀紀念館出發。（圖／中華民國自由車協會提供）

▲2026環台賽高雄市站由一級職業車隊比利時樂透隊格里塞爾(GRISEL Matys)以3小時06分28秒奪下單站冠軍。（圖／中華民國自由車協會提供）

2026國際自由車環台公路賽今(17)日來到第3站高雄市站，國內外177名的國際自由車隊選手齊聚，上午10時自佛光山出發。高雄市副秘書長張家興特別親臨現場為台灣選手加油打氣，歡迎世界各國選手來到熱情之都高雄市，感受台灣人文鄉土風情，也期盼透過環台賽國際轉播，展現高雄之美。2026國際自由車環台公路大賽今年賽事於國際自由車總會(UCI)登錄為2.1級頂尖賽事，是台灣唯一的國際公路賽，有來自全球34個國家21支隊伍，共計177位菁英選手來台競逐，不僅邀請到世界一級職業車隊-比利時樂透隊，更集結多達5支二級職業車隊同場競逐，寫下環台賽史上最豪華出賽陣容，同時也是強度最高、競爭最激烈的一屆。本次台灣隊成員由Bryton Racing Team富有絕佳經驗與默契的盧紹軒及洪坤弘、Team CYTO TRIGON的張祐誠、前勁車隊的黃暐程和身為捷安特全球潛力培訓計劃選手的葉軒佑組隊出賽。其中洪坤弘及葉軒佑都是出身高雄的選手，期盼擁有在地優勢，創造個人及國家隊最佳成績。高市府運發局長侯尊堯表示，高雄市站起點由佛教觀光地標佛光山佛陀紀念館出發，於高雄國家體育場終點結束，沿路飽覽著名的香蕉之城旗山、充滿客家風情的美濃田園花海、六龜十八羅漢山，以及筍芋之鄉甲仙，參賽選手將欣賞高雄東九區之美，蜿蜒的山路、高低起伏具有挑戰性，再行經燕巢、大社、楠梓和左營等11個行政區，一覽高雄在地特色知名景點。侯尊堯指出，本站選手歷經146.44公里抵達終點高雄國家體育場，單站冠軍、個人總冠軍(黃衫)及衝刺王(綠衫)皆由一級職業車隊比利時樂透隊選手GRISEL Matys格里塞爾成功摘下，展現世界級水準，亞洲冠軍(藍衫)由日本紀南隊選手KOISHI Yuma小石祐馬拿下、登山王(圓點衫)則由日本愛三隊選手TODOME Yuhi留目夕陽奪得。