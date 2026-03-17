我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋委員會主任委員管碧玲(左)與帛琉農漁業及環境部長Steven Victor(右)佩戴海廢回收製造的太陽眼鏡。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲(左)與金門在地藝術家王明宗(右)分享金門海廢再生藝術創作之作品。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會自16日起，在金門地區，舉辦印太海洋廢棄物治理國際論壇活動，期從離島金門目前所面臨嚴峻的跨境漂流垃圾問題出發，建立區域合作新模式，從我國經驗拓展鏈結成為具韌性的印太海廢治理網絡，面對日益嚴峻的海廢治理。海洋委員會印太海洋廢棄物治理國際論壇活動，是由海洋委員會主任委員管碧玲主持，前海洋委員會副主任委員黃向文、金門大學副校長洪集輝、帛琉農漁業及環境部長Steven Victor，以及日本、韓國、加拿大、菲律賓、泰國、印尼、越南、柬埔寨等印太區域產官學，以及美國在台協會、日本台灣交流協會等駐台機構代表與會，與我國各界專家學者進行交流，並現地觀察離島海廢。海洋委員會主任委員管碧玲表示，海廢隨季風洋流跨境傳播，金門、馬祖、澎湖等離島地區深受其害，從清運、分類到去化與再利用，成本遠高於台灣本島，她強調「金門不是海廢的源頭，卻承擔最前線的壓力」，以金門來說，一年的海廢量達500噸重，其中有7成以上來自中國，而此次論壇活動，在金門舉辦，就是希望能透過現地觀察，讓各界更瞭解問題的嚴重性，並呼籲印太區域夥伴必須立即採取行動解決海廢問題。管碧玲指出，海廢治理已成為與氣候變遷同等級的國際重大課題，無法由單一國家解決，區域合作刻不容緩，因此，海洋委員會近年積極透過「印太區域海廢合作平台」，在曼谷、雅加達及花蓮等地，舉辦國際研討會與工作坊，以擴大鏈結印太海廢治理網絡，而此次透過在金門的交流，盼能與區域夥伴建立制度化的對話機制，讓「減量、回收、再製」成為區域新常態，共同打造永續且潔淨的海洋環境。在論壇活動中，由帛琉農漁業及環境部部長Steven Victor，以島嶼國家海廢治理政策為題，作專題演講，他認為海洋廢棄物治理，必須要超越政治藩籬，突破地理限制，才能達成治理成效。另一場專題演講，則邀請金門在地藝術家王明宗及吳惠民兩位老師，分享金門海廢再生藝術創作，如何將海廢轉化為風獅爺意象作品，象徵守護海岸的文化力量。