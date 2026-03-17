41歲小禎（胡盈禎）在2020年結束與李進良的12年婚姻，去年她大方認愛小7歲廚師男友Alan，兩人感情穩定。日前小禎在粉專發布新影片，不僅大方放閃，更深度分享自己的感情觀，稱讚Alan是認真工作的「績優股」，並以此鼓勵女生應該勇敢追愛，另外，小禎也透露情人當天，Alan偷偷買了一束花送她，大讚對方可愛又浪漫。
鼓勵大女主義勇敢告白 拒絕「軟飯男」
身為現代獨立女性的代表，小禎在影片中直言支持「大女主義」，建議女性如果遇到心儀對象應主動出擊，不須矜持等待，「人生苦短，喜歡就去告白，被拒絕也沒關係」，不過，她也特別強調，勇敢的前提是對方必須正經向上，對方不是來吃軟飯，並以男友Alan為例，讚賞他為了讓另一半過上更好生活而努力工作，「有這樣的動力，他就是一個績優股。」
白色情人節驚喜放閃 甜讚男友浪漫又踏實
上週適逢白色情人節，小禎透露，Alan雖然平時低調，但依然默默地準備貼心驚喜，當天兩人逛街逛到一半，Alan突然聲稱要回飯店處理事務，隨後便捧著一束預訂好的鮮花現身，讓小禎驚喜萬分，她在片中提到這段小故事，臉上洋溢著滿滿的幸福感，大讚對方的舉動可愛又浪漫。
認同AA 制相處 關鍵在於金錢之外的價值
此外，小禎也談到現代情侶關注的「AA制」議題，她表示自己完全可以接受與男友各付各的，或是採取「這餐我找餐廳、下餐換你找」的分擔模式，小禎強調，這種方式應建立在個人能力範圍內，只要兩人真心相愛，金錢的多寡並不重要，因為「那個價值已經不在金錢上面」。
影片發布後引發網友討論，「終於等到對的人」、「姐價值觀好正，好愛」、「有些時候已經不是金錢的價值了！」
資料來源：胡小禎臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
身為現代獨立女性的代表，小禎在影片中直言支持「大女主義」，建議女性如果遇到心儀對象應主動出擊，不須矜持等待，「人生苦短，喜歡就去告白，被拒絕也沒關係」，不過，她也特別強調，勇敢的前提是對方必須正經向上，對方不是來吃軟飯，並以男友Alan為例，讚賞他為了讓另一半過上更好生活而努力工作，「有這樣的動力，他就是一個績優股。」
上週適逢白色情人節，小禎透露，Alan雖然平時低調，但依然默默地準備貼心驚喜，當天兩人逛街逛到一半，Alan突然聲稱要回飯店處理事務，隨後便捧著一束預訂好的鮮花現身，讓小禎驚喜萬分，她在片中提到這段小故事，臉上洋溢著滿滿的幸福感，大讚對方的舉動可愛又浪漫。
認同AA 制相處 關鍵在於金錢之外的價值
此外，小禎也談到現代情侶關注的「AA制」議題，她表示自己完全可以接受與男友各付各的，或是採取「這餐我找餐廳、下餐換你找」的分擔模式，小禎強調，這種方式應建立在個人能力範圍內，只要兩人真心相愛，金錢的多寡並不重要，因為「那個價值已經不在金錢上面」。
影片發布後引發網友討論，「終於等到對的人」、「姐價值觀好正，好愛」、「有些時候已經不是金錢的價值了！」