美國與伊朗持續交戰，荷姆茲海峽被封鎖，影響全球航運空運。韓聯社報導，韓國原料藥自製率偏低，半導體產業所需原料也依賴中東進口，恐會影響韓國國家安全。
韓聯社TV報導，醫藥品基礎原料及化學製程中所使用的溶劑，絕大多數都是從原油提煉出的副產品。包括診所使用的局部麻醉劑、抗生素、抗癌藥物等，全都是以從石油萃取的成分為基礎製造而成。
目前因伊朗局勢影響，全球約20%海上原油經過的荷姆茲海峽實質上遭到封鎖，國際油價隨之飆升。油價的波動可能導致原料藥供應的不確定性增加。目前韓國的原料藥自給率約為30%左右，與自給率約50%的日本及歐洲相比，相對處於較低水平。
韓國製藥生物協會產業創新本部長李賢宇（Lee Hyun-woo）表示，油價劇烈上漲，接著物流費等各項費用也大幅攀升。間接性雜項支出比起以往影響更大，大家對此都感到非常擔心。
報導稱，若事態長期化導致製藥公司獲利能力弱化，利潤較少的罕見疾病藥物及必需藥物，最有可能率先出現生產問題。此外，包括一次性注射器、手術用手套等以石油製造的塑膠醫療耗材，供應也可能出現問題。
韓國醫藥產業戰略研究所所長鄭雲澤警告，當國際情勢將焦點轉向國家安全，基本藥物供應短缺的風險便隨之增加。若原料藥出口持續受阻，韓國極可能重演新冠疫情期間的藥品短缺困境。
此外，韓國的半導體產業情勢也相當嚴峻，用於半導體冷卻製程的氦氣，有超過60%來自卡達。關鍵材料「溴」也高度仰賴中東供應。
崇實大學全球貿易系教授具基埠建議，即便成本增加、效率受損，南韓企業也應儘速考慮從其他地區採購原料，以分散地緣政治風險。
朝鮮日報旗下weekly chosun報導，韓國的原油約70%、天然氣約20%仰賴中東地區，油價上漲已成定局，更嚴重的威脅在於每日必需藥品的生產可能停擺。
目前韓國原料藥的自給率僅約25%，其餘皆需仰賴從中國、印度及歐洲等地進口，而這些國家製造藥品的材料同樣源自石油副產品。此外，中東地區扮演著全球物流轉運的關鍵樞紐。這意味著不僅藥品原料供應受阻，連成品藥的進出口也可能斷絕。
醫療耗材產業的狀況更為嚴峻。醫院每日使用的血袋、一次性注射器、手術手套及靜脈注射管等，材料都是塑膠，同樣也是石油衍生物。
近年成為韓國出口主力的冷鏈高單價生物醫藥品也受到衝擊，尖端抗癌藥、胰島素及各類疫苗常因微小的溫度變化而喪失藥效，因此從工廠到施打於患者體內，全程需維持低溫狀態的「冷鏈」（Cold Chain）物流，伊朗與海灣地區正是航空物流的核心轉運樞紐，領空封閉、機場航廈受損等狀況，會讓大量藥品受困在機場，繞道恐得承擔2至5天的延誤，若脫離規定保存溫度還得整批銷毀，大型製藥企業或許能承受損失，但對於將中東市場視為生命線的中小企業而言，問題更為嚴重。
我是廣告 請繼續往下閱讀
目前因伊朗局勢影響，全球約20%海上原油經過的荷姆茲海峽實質上遭到封鎖，國際油價隨之飆升。油價的波動可能導致原料藥供應的不確定性增加。目前韓國的原料藥自給率約為30%左右，與自給率約50%的日本及歐洲相比，相對處於較低水平。
韓國製藥生物協會產業創新本部長李賢宇（Lee Hyun-woo）表示，油價劇烈上漲，接著物流費等各項費用也大幅攀升。間接性雜項支出比起以往影響更大，大家對此都感到非常擔心。
報導稱，若事態長期化導致製藥公司獲利能力弱化，利潤較少的罕見疾病藥物及必需藥物，最有可能率先出現生產問題。此外，包括一次性注射器、手術用手套等以石油製造的塑膠醫療耗材，供應也可能出現問題。
韓國醫藥產業戰略研究所所長鄭雲澤警告，當國際情勢將焦點轉向國家安全，基本藥物供應短缺的風險便隨之增加。若原料藥出口持續受阻，韓國極可能重演新冠疫情期間的藥品短缺困境。
此外，韓國的半導體產業情勢也相當嚴峻，用於半導體冷卻製程的氦氣，有超過60%來自卡達。關鍵材料「溴」也高度仰賴中東供應。
崇實大學全球貿易系教授具基埠建議，即便成本增加、效率受損，南韓企業也應儘速考慮從其他地區採購原料，以分散地緣政治風險。
朝鮮日報旗下weekly chosun報導，韓國的原油約70%、天然氣約20%仰賴中東地區，油價上漲已成定局，更嚴重的威脅在於每日必需藥品的生產可能停擺。
目前韓國原料藥的自給率僅約25%，其餘皆需仰賴從中國、印度及歐洲等地進口，而這些國家製造藥品的材料同樣源自石油副產品。此外，中東地區扮演著全球物流轉運的關鍵樞紐。這意味著不僅藥品原料供應受阻，連成品藥的進出口也可能斷絕。
醫療耗材產業的狀況更為嚴峻。醫院每日使用的血袋、一次性注射器、手術手套及靜脈注射管等，材料都是塑膠，同樣也是石油衍生物。
近年成為韓國出口主力的冷鏈高單價生物醫藥品也受到衝擊，尖端抗癌藥、胰島素及各類疫苗常因微小的溫度變化而喪失藥效，因此從工廠到施打於患者體內，全程需維持低溫狀態的「冷鏈」（Cold Chain）物流，伊朗與海灣地區正是航空物流的核心轉運樞紐，領空封閉、機場航廈受損等狀況，會讓大量藥品受困在機場，繞道恐得承擔2至5天的延誤，若脫離規定保存溫度還得整批銷毀，大型製藥企業或許能承受損失，但對於將中東市場視為生命線的中小企業而言，問題更為嚴重。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。