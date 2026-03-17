美國一位35歲女子庫里（Kouri Richins），2022年在丈夫過世後獨自撫養3個孩子，她還寫了本童書《你和我在一起嗎（Are You With Me）》內容關於如何教孩子走出悲傷。不過，令人震驚的是猶他州陪審團16日作出判決，認定庫里加重謀殺罪成立，原來庫里就是殺害丈夫的兇手，溫馨童話一夕間反轉成血腥寓言。
根據《CNN》報導，庫里的加重謀殺罪、謀殺未遂罪、保險詐欺罪、偽造文書罪皆被判決罪名成立，根據猶他州法律，她最重恐將面臨無期徒刑，且終生不得假釋。
回顧本案，2022年3月4日，庫里丈夫里欽斯（Eric Richins）在家中身亡，死因是使用芬太尼過量。2023年，庫里出書教導孩子如何走悲傷，她甚至還以童書作家身分登上猶他州當地電視節目，諷刺的是，新書上市後沒多久，庫里就因涉嫌謀殺丈夫被逮捕並起訴。
檢方表示，庫里在這段婚姻關係中並不幸福，在外頭也有與情夫發展不倫關係，庫里想要離開丈夫，但又捨不得丈夫的財產，於是決定下手毒殺里欽斯。且在動手前，還替里欽斯買了多份人壽保險，保額總計約200萬美元。其中一份後來被發現內容存在多處錯誤，一位鑑定專家作證稱，里欽斯在該份保險申上的簽名很可能是偽造的。
檢方指出，庫里在2022年2月情人節就試圖用摻入芬太尼的三明治毒殺丈夫，當時吃完三明治後，里欽斯曾打電話給兩位朋友說覺得身體很不對勁，但最終里欽斯從鬼門關前走了回來。而3月4日庫里記取教訓，以慶祝工作上的成果為由，邀丈夫共飲，並在雞尾酒和檸檬水中下毒，里欽斯這次沒能康復過來，死後檢驗發現，里欽斯體內的芬太尼高達致死量的5倍。
檢方表示，庫里曾在手機中搜尋「致命劑量的芬太尼」、「如果有人中毒，死亡證明上會怎麼寫」，雖然庫里事後將搜尋紀錄刪除，但警方的技術人員將之還原，並認為這就是庫里預謀殺人的鐵證。而庫里出版那本童書，也是她替自己脫罪計畫的一環。
雖然庫里的律師辯稱，認為檢方並未能提供是庫里在丈夫飲料中下毒的直接證據，但經過近3小時的庭審後，陪審團認定庫里有罪，加重謀殺罪、謀殺未遂罪、保險詐欺罪、偽造文書罪悉數成立，法院將於5月13日宣布量刑結果。
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回顧本案，2022年3月4日，庫里丈夫里欽斯（Eric Richins）在家中身亡，死因是使用芬太尼過量。2023年，庫里出書教導孩子如何走悲傷，她甚至還以童書作家身分登上猶他州當地電視節目，諷刺的是，新書上市後沒多久，庫里就因涉嫌謀殺丈夫被逮捕並起訴。
檢方表示，庫里在這段婚姻關係中並不幸福，在外頭也有與情夫發展不倫關係，庫里想要離開丈夫，但又捨不得丈夫的財產，於是決定下手毒殺里欽斯。且在動手前，還替里欽斯買了多份人壽保險，保額總計約200萬美元。其中一份後來被發現內容存在多處錯誤，一位鑑定專家作證稱，里欽斯在該份保險申上的簽名很可能是偽造的。
檢方指出，庫里在2022年2月情人節就試圖用摻入芬太尼的三明治毒殺丈夫，當時吃完三明治後，里欽斯曾打電話給兩位朋友說覺得身體很不對勁，但最終里欽斯從鬼門關前走了回來。而3月4日庫里記取教訓，以慶祝工作上的成果為由，邀丈夫共飲，並在雞尾酒和檸檬水中下毒，里欽斯這次沒能康復過來，死後檢驗發現，里欽斯體內的芬太尼高達致死量的5倍。
檢方表示，庫里曾在手機中搜尋「致命劑量的芬太尼」、「如果有人中毒，死亡證明上會怎麼寫」，雖然庫里事後將搜尋紀錄刪除，但警方的技術人員將之還原，並認為這就是庫里預謀殺人的鐵證。而庫里出版那本童書，也是她替自己脫罪計畫的一環。
雖然庫里的律師辯稱，認為檢方並未能提供是庫里在丈夫飲料中下毒的直接證據，但經過近3小時的庭審後，陪審團認定庫里有罪，加重謀殺罪、謀殺未遂罪、保險詐欺罪、偽造文書罪悉數成立，法院將於5月13日宣布量刑結果。
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