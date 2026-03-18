新春出遊去好划算！凱撒飯店連鎖整合旗下十間飯店，即日起至4月30日推出住房優惠「好宿成雙 雙城之旅」，入住北部指定飯店，每晚3999元起，即可獲贈「南部三館度假通用券」，可入住台南或台東趣淘漫旅，抑或是加價住墾丁凱撒，此優惠等同於買一送一。溫泉飯店也有新住房專案，北投麗禧將於清明連假的早餐時段，推出「現做潤餅捲」桌邊服務；而晶泉丰旅推出「春漾．初綻」住房專案，結合果乾飲、祈福手作與春日花遊體驗。

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凱撒飯店連鎖即日起至4月15日，限時推出「春季線上旅展」，其中「好宿成雙」專案依各館不同房型與住房內容可供消費者自由配對，凡住宿北部飯店一晚，即加贈南部飯店任選一晚回饋活動。

方案包括3999元可入住台北凱達精緻客房乙晚，或台北趣淘漫旅探索客房乙晚。4999元可入住台北凱撒精緻客房乙晚並含自助式早餐，或選擇板橋凱撒豪華客房乙晚，享早餐買一送一優惠及行政酒廊使用權。而5999元則可入住台北新板希爾頓客房乙晚。

▲凱撒飯店連鎖的「好宿成雙」專案，贈送的住宿券也可以加價1000元入住墾丁凱撒飯店。圖／凱撒飯店連鎖提供www.caesarpark.com.tw）
▲凱撒飯店連鎖的「好宿成雙」專案，贈送的住宿券也可以加價1000元入住墾丁凱撒飯店。圖／凱撒飯店連鎖提供www.caesarpark.com.tw）
以上方案均贈「南部三館度假通用券」乙張，消費者可依出遊行程入住台南趣淘漫旅或台東趣淘漫旅住宿一晚，甚至也可選擇墾丁凱撒，只需另加價1000元。活動優惠開放至4月30日，住宿效期可至6月30日。

北投麗禧清明檔期推現做潤餅  晶泉丰旅推「春漾．初綻」住房專案

為迎接2026年4月3日至4月6日清明連假，北投麗禧特別於早餐時段推出「現做潤餅捲」桌邊服務，師傅在潤餅餐車上現點現做，將高麗菜、豆芽、叉燒肉與蛋酥等經典餡料依序鋪於潤餅皮上，最後撒上現刨整塊麥芽花生磚的花生粉。

至於晶華國際酒店集團旗下溫泉品牌晶泉丰旅推出「春漾．初綻」住房專案，以春日甦醒為靈感，規劃兩天一夜與三天兩夜行程，結合果乾飲、祈福手作與春日花遊體驗，雙人成行每晚5336元起。

晶泉丰旅表示，「春漾．初綻」專案攜手台灣天然果乾水品牌「淡果香」，贈送象徵春日綻放的「花漾果乾水組」，精選「綜合野莓」與「棗香福圓」兩款風味，主打無添加糖與防腐劑。入住期間，旅人可於泡湯前以一杯果香揭開假期序幕，在溫泉蒸氣中細細品飲，感受果乾於水中舒展、釋放清新香氣。

▲晶泉丰旅「春漾．初綻」住房專案贈送「花漾果乾水組」，以天然果乾沖泡，為溫泉旅程增添清新果香。（圖／晶泉丰旅提供https://beitou.wellspringbysilks.com/）
▲晶泉丰旅「春漾．初綻」住房專案贈送「花漾果乾水組」，以天然果乾沖泡，為溫泉旅程增添清新果香。（圖／晶泉丰旅提供https://beitou.wellspringbysilks.com/）
資訊來源：凱撒飯店連鎖北投麗禧晶泉丰旅

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