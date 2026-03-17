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美國與伊朗持續交戰，荷姆茲海峽遭實質封鎖，影響全球航運。克拉克森集團（Clarksons Research）數據顯示，荷姆茲海峽船隻過境的數量較美伊開戰前下降了95%。克拉克森集團的數據分析部門克拉克森研究（Clarksons Research）一直在密切關注受衝突影響的航運活動和市場。該部門全球主管高登（Steve Gordon）公布截至昨（16）日上午10時發布的最新報告。內容指出，行經荷姆茲海峽的船舶數量較衝突前下降了95%，過去一週平均每天有5艘船隻通過，衝突前約為125艘，且過去一週有80%的航行從海灣地區駛離。在上週末期間，只有3艘總容量約200萬桶的油輪通過荷姆茲海峽，此外還有2艘與印度有關的超大型液化氣船，而3月份沒有液化天然氣運輸船通過海峽。在過去，兩天內通常會有40艘油輪通過。除本地貿易船舶外，目前海灣內約有1100艘船舶（總噸位3700萬噸，價值300億美元）。其中約有250艘油輪，包括5%的原油油輪（佔超大型油輪的7%）、3%的成品油輪、4%的超大型液化氣船以及1%的貨櫃船和散裝船。報告指出，荷姆茲海峽的部分替代方案正在發展中：前往紅海延布（Yanbu）的超大型油輪數量增加了6倍；國際能源總署（IEA）戰略儲油的釋放作業已在亞洲展開。油輪與氣體載運船的租船費率在上週有所回落，但總體仍維持在極高水準。超大型油輪平均收益為每日185,000美元（為長期平均值的5倍），而LNG船現貨費率維持在每日135,000美元（較長期趨勢高出45%）。船與貨櫃船市場目前的受影響程度較為有限。美國總統川普日前呼籲中國和北歐國家，協助打通荷姆茲海峽，但目前尚未有國家正面表態願意支援。美國財政部長貝森特週一表示，美國允許伊朗油輪通過荷姆茲海峽，「我們放任這種情況發生，是為了向世界其他地區供應物資，我們希望世界石油供應充足」。