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前總統馬英九基金會人事異動引發關注，執行長蕭旭岑與相關人士離開後，各界揣測聲浪不斷，科技專家許美華與政治工作者周軒認為，馬英九此舉是向美方釋出善意的「投名狀」。對此，馬英九基金會今（17）日發聲明澄清相關說法「憑空臆測、子虛烏有」，接下來將對不實言論依法究辦。科技專家許美華認為，蕭旭岑接任國民黨副主席後，曾為鋪陳「鄭習會」對美國表達強烈批評，引發美方不滿，直言馬英九此舉可能是為避免在美國的家人遭遇不必要的麻煩，整體發展更像是向美方釋出善意的「投名狀」。政治工作者周軒分析，外界普遍認為此事與美方壓力有關，尤其考量馬英九家人具有美國籍，使情勢更加敏感。馬英九基金會提出三點要嚴正駁斥傳言，強調所有相關說法皆與事實不符，純屬外界臆測與過度延伸。此次人事調整主要為強化內部紀律與組織運作，並已聘請戴遐齡出任執行長，屬於正常人事規劃，與外界所稱的政治因素或國際壓力無關，呼籲社會大眾勿再捕風捉影，若再有傳述有損基金會或前總統馬英九名譽之不實事項者，本基金會將依法究辦。