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▲此次邀請得獎家庭搭乘黑面琵鷺吉甫車，探訪沿海重要賞鳥據點，並在專業導覽下觀察候鳥生態，（圖／主辦單位提供）

推廣雲嘉南濱海豐富鳥類生態與永續旅遊體驗，由雲嘉南管理處舉辦的「台灣國際觀鳥馬拉松」系列活動，日前邀請「2025觀鳥馬拉松系列活動-全民答答樂」得獎家庭，展開一場結合賞鳥與燈會文化的生態體驗行程，由極具特色的「黑面琵鷺吉普車」帶領民眾深入濕地觀鳥，也讓企業參與生態推廣的成果再次成為活動焦點。黑面琵鷺吉普車是由台南在地知名進口車商-宏昌東國際公司贊助。宏昌東公司自2024年起即投入支持觀鳥馬拉松相關推廣行動，特別提供黑面琵鷺圖像塗裝的紅色SUZUKI JIMNY吉普車，作為生態推廣與活動展示車輛。一年多來，這台黑面琵鷺吉普車不僅協助賞鳥推廣活動，也載著許多賞鳥愛好者與生態工作者深入雲嘉南沿海濕地觀察候鳥，成為推動生態教育與觀鳥旅遊的重要行動夥伴。由於車身以台灣代表性保育鳥類「黑面琵鷺」為主題設計，鮮明的紅色吉普車搭配生動鳥類塗裝，在多場觀鳥活動、記者會及推廣場合中都相當吸睛，常成為民眾拍照與討論的焦點，也讓生態保育理念透過創意方式被更多人看見。此次邀請得獎家庭搭乘黑面琵鷺吉甫車探訪沿海重要賞鳥據點，在專業導覽下觀察候鳥生態，親身感受雲嘉南濱海作為亞洲候鳥遷徙重要棲地的自然魅力。參與家庭表示，透過實際走訪濕地與觀察鳥類棲息環境，不僅留下難忘回憶，也更理解濕地保育的重要性。活動行程同時安排參訪2026台灣燈會在嘉義，讓民眾在白天體驗生態觀察、夜晚欣賞燈會藝術，呈現自然生態與文化觀光結合的旅遊魅力。宏昌東國際股份有限公司表示，很高興能透過企業力量支持生態推廣，未來也期待持續參與相關活動，讓更多人透過觀鳥旅程認識台灣濕地之美。