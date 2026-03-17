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委內瑞拉前總統馬杜洛自1月被美軍突襲逮捕回美國後，至今仍關押在紐約布魯克林監獄，外媒近期披露，馬杜洛在牢裡大聲嘶吼，不斷強調自己是委內瑞拉總統，社群平台也流傳了馬杜洛在監獄內的截圖。馬杜洛下次出庭日期原先在17日，正好是WBC冠軍賽美國對決委內瑞拉的時間點，但後來被改至26日進行。西班牙媒體《ABC》引述多位消息人士透露，馬杜洛目前被關押至布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn），且被安置在「特殊房」（Special Housing Unit, SHU），即單獨監禁區。官方稱其用途包括紀律隔離、防止自殺以及保護高風險或高知名度囚犯，實際上意味著幾乎完全隔離。報導稱，牢房空間狹小，約3公尺長、2公尺寬，內有金屬床、馬桶、洗手台和一扇幾乎透不進自然光線的窄窗。特別房的囚犯每週僅能外出三次，每次一小時，且全程需戴腳鐐與手銬，由兩名獄警押送。這段時間可洗澡、有限地使用電話、電子郵件或在小型露天圍欄戶外區活動。通常知名囚犯會先在此接受72小時至一週的防自殺觀察，報導稱，馬杜羅的隔離被列為長期安全措施。他可能是該中心史上最受關注的囚犯之一，當局無法承擔任何意外風險。報導引述知情人士說法稱，拘留中心內其他囚犯與獄警常聽到馬杜洛大聲用西班牙文呼喊，「我是委內瑞拉總統！告訴我的國家我被綁架了，我在這裡被虐待！」，反覆強調自己遭綁架，並想請轉告家人與其他委內瑞拉囚犯。在社群平台X上，也流傳了一張疑似牢房內24小時監視器截圖，看到疑似馬杜洛的身影，不過，這段影片並未被證實，關於馬杜洛的監獄生活，MDC Brooklyn及美國司法部也未透露詳情。馬杜洛原先將在美國時間17日在紐約進行第二次庭審，不過，根據法新社先前報導，開庭日期已延後至3月26日，並未透露更多更動細節。