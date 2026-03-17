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已下市的科技廠昶虹國際公司前董事長吳陵雲的賴姓特助，涉嫌利用擔任昶虹蘇州廠負責人機會，與中國廠商進行假交易，還幫中國廠商背書擔保，甚至安排兒子當人頭，在子公司坐領乾薪，導致昶虹損失人民幣上億元（約新台幣約近5億元），北檢今（17）日指揮調查局搜索昶虹國際，並以《證交法》特別背信、非常規交易等罪約談吳陵雲、賴姓父子等5人，並陸續移送北檢複訊。昶虹電子原名為億麗科技股份有限公司，主要從事光碟產品製造，後轉型為電子產品代工和醫療器材研發，近年來也跨足港區物流和建材業務。由於昶虹因未依規定期限公告申報財務報告，股票已於2024年4月10日起停止買賣，並於2024年11月19日終止上市。檢調查出，昶虹國際於2024年11月未繳交財報被勒令下市，新入主的經營團隊曾指出，會計師查核時，發現昶虹百分百持股的蘇州公司存款異常，導致會計師無法完成2023年度的審計程序，懷疑前經營團隊掏空公司鉅款，提告並解除當時子公司昶虹蘇州公司賴姓負責人的職務。而賴男也是母公司昶虹國際的董事長特助，他涉嫌於2023年7月間，偽造昶虹蘇州公司董事會決議，通過與中國廠商天禾公司假交易，開立人民幣5300萬匯票2張，後來交易取消，但匯票已被兌現，這筆錢卻沒回流。2024年7月間，賴男涉嫌與昶虹國際許姓董事合謀，匯款180萬人民幣給中國公司章鵬，又替中國公司醇美背書擔保，總額5000萬人民幣，之後也拿不回來。涉犯特別背信、非常規交易等。昶虹國際前董事長吳陵雲、尤姓財務主管發現異常，也未揭露於財報，涉犯財報不實。檢調還另外查出案外案，發先賴男安排兒子在昶虹旗下的易特聯合科技公司當人頭員工，乾領約半年薪水約10多萬元。台北地檢署17日指揮調查局新北市調查處搜索昶虹國際，傳喚賴男等5人到案，全案朝涉犯證交法非常規交易、特別背信、特別侵占、刑法偽造文書等罪偵辦。訊後陸續移送北檢複訊。