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台積電17日除息秀再度吸引市場目光，每股配發現金股利6元，開盤後迅速完成填息，也讓股息順利入袋。隨著輝達執行長黃仁勳在GTC大會再度釋出AI晶片龐大商機的正面訊號，市場對AI供應鏈信心回溫，台積電股價盤中一度衝上1880元，並帶動加權指數同步收復月線。財經專家「不敗教主」不敗教主陳重銘在臉書發文指出，台積電的投資魅力從來不只是股利，現金配發更像是「小菜」，真正關鍵仍在於長線資本利得。陳重銘認為，隨著AI應用持續擴散，加上台積電到處擴產，讓毛利率節節高升。在他看來，現在的台積電完全是送分題。從盤面來看，台積電此次除息之所以格外受矚目，也與國際科技股氣氛轉佳有關。黃仁勳在美國加州聖荷西舉行的GTC大會上，再次強調AI晶片市場潛力龐大，激勵美股四大指數前一交易日全面收高，替台股與AI概念股營造偏多氛圍。台積電在這樣的外部環境下展現強勁填息力道，也被市場視為權值股穩盤的重要指標。