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民進黨台南市長參選人陳亭妃在獲得黨內提名後，今（17）日首度前往台南市黨部拜會主委郭國文。由於郭國文在初選期間曾公開力挺立委林俊憲，現場氣氛微妙。郭國文在會面中展示一把「屠龍刀」，強調這把刀並非送給個人，而是象徵黨部的定位，目標直指國民黨對手謝龍介，宣示黨部已進入戰鬥狀態，將全力對外。對於初選期間的競爭，郭國文展現大氣態度，直言初選爭議應留在過去，身為主委絕對會支持黨所提名的候選人。陳亭妃也對此回應，強調民進黨的傳統就是初選結束後便是一個段落，內部的整合完全沒問題，雙方也開心握手合影。陳亭妃臉書發文表示，這場拜會是對台南土地的承諾，兩人皆以實質政績破除虛假，共同為「台南隊」的一員。對於未來選戰佈局，陳亭妃與市黨部達成明確共識，目標不僅是要贏下2026年的市長、議員與里長選舉，更要提前為2028年大選佈局，力求讓總統賴清德在台南的連任得票率超越以往紀錄。陳亭妃強調，唯有放下紛擾、並肩前行，才能達成台南大團結；郭國文也重申將一致團結對外，確保民進黨在台南的執政版圖穩固，為台南的未來攜手奮戰。