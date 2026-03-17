伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）上任後至今神隱，仍未公開露面。伊朗高官透露，穆吉塔巴召開首次外交政策會議，拒絕中間國提出的緩和局勢建議，要求讓以色列、美國屈服。
路透社報導，匿名伊朗高級官員17日表示，穆吉塔巴自被任命為最高領袖以來，首次舉行外交政策會議，但並未說明這位最高領袖是親自出席還是遠程出席。
這位伊朗高官表示，有兩個中間國家已向伊朗外交部提出「緩和與美國緊張局勢或實現停火」的建議。但穆吉塔巴對美國和以色列採取了非常強硬和嚴肅的報復立場，「只有當美國和以色列屈服、接受失敗並支付賠償金時，和平的時機才合適」。
在伊朗伊斯蘭共和國，最高領袖對所有國家事務擁有最終決定權。自從一周多前他被專家會議推選接替其父親哈米尼以來，官方就沒有發布過穆吉塔巴的新照片。
一些伊朗官員稱，穆吉塔巴在炸死哈米死的空襲中受了輕傷。美國官員則稱他受了重傷。新任最高領袖在當選後發表的首次公開演說中表示，荷姆茲海峽應該繼續關閉，以此作為向「伊朗敵人」施壓的工具。但該次演說是由國家電視台播出，穆吉塔巴本人並未現身。
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這位伊朗高官表示，有兩個中間國家已向伊朗外交部提出「緩和與美國緊張局勢或實現停火」的建議。但穆吉塔巴對美國和以色列採取了非常強硬和嚴肅的報復立場，「只有當美國和以色列屈服、接受失敗並支付賠償金時，和平的時機才合適」。
在伊朗伊斯蘭共和國，最高領袖對所有國家事務擁有最終決定權。自從一周多前他被專家會議推選接替其父親哈米尼以來，官方就沒有發布過穆吉塔巴的新照片。
一些伊朗官員稱，穆吉塔巴在炸死哈米死的空襲中受了輕傷。美國官員則稱他受了重傷。新任最高領袖在當選後發表的首次公開演說中表示，荷姆茲海峽應該繼續關閉，以此作為向「伊朗敵人」施壓的工具。但該次演說是由國家電視台播出，穆吉塔巴本人並未現身。
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