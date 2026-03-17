大樂透第115000036期今（17）日晚間開獎，今晚大樂透頭獎1億元，台彩公司晚間22時公布派彩結果，3月17日大樂透頭獎1億元由桃園市桃園區大樹里桃鶯路276號「超吉匯彩券行」開出，幸運兒一人獨得，下期大樂透頭獎仍保證有1億元。
3月17日今彩539頭獎送出2注
除了大樂透頭獎1億送出之外，今晚今彩539也送出兩注頭獎800萬元，開出彩券行分別在台南市、台北市，完整地址如下：
臺北市大安區和平東路二段118巷52弄1之4號1樓－和平一六八彩券行
臺南市永康區永大路二段1170號1樓－億金滿彩券行
🟡3月17日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000036期）
大樂透獎號：02、06、10、22、40、45，特別號17。
49樂合彩：02、06、10、22、40、45。
今彩539：11、13、19、22、27。
39樂合彩：11、13、19、22、27。
3星彩：2、4、4。
4星彩：7、0、0、1。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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除了大樂透頭獎1億送出之外，今晚今彩539也送出兩注頭獎800萬元，開出彩券行分別在台南市、台北市，完整地址如下：
臺北市大安區和平東路二段118巷52弄1之4號1樓－和平一六八彩券行
臺南市永康區永大路二段1170號1樓－億金滿彩券行
🟡3月17日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000036期）
大樂透獎號：02、06、10、22、40、45，特別號17。
49樂合彩：02、06、10、22、40、45。
今彩539：11、13、19、22、27。
39樂合彩：11、13、19、22、27。
3星彩：2、4、4。
4星彩：7、0、0、1。
※派彩結果以台彩官網資料為主。