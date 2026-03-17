摺疊機大戰再起！OPPO今（17）日發表全新旗艦摺疊手機OPPO Find N6，新機主打業界首創的「無感摺痕」技術，展開後的內螢幕帶來近乎平整的視覺與觸覺體驗。此外，在極致輕薄的機身下，Find N6塞入了6000mAh的超大電量與2億畫素哈蘇影像系統，並首度推出專屬智慧手寫筆「OPPO AI Pen」，台灣尚未公布上市計劃。
OPPO Find N6為了達到真正的「無縫」體驗，Find N6搭載新一代鈦合金鉸鏈，採用業界首創的微米級液態3D列印技術，將鉸鏈結構的高度差從業界標準的0.2mm大幅縮小至僅0.05mm，降低了75%。搭配形狀恢復能力提升近100%、抗變形能力提升338%的柔性舒展玻璃，讓長期使用下的摺痕形成率較前代大幅降低82%。該機也通過德國萊茵TÜV認證，歷經60萬次摺疊仍維持平整，甚至在100萬次摺疊測試後依然能正常運作，耐用度掛保證。
內外頂規雙螢幕
Find N6擁有市面上最輕薄的大摺疊機身之一，外螢幕為6.62吋極窄邊框設計，展開後則是一塊8.12吋的超大視野內螢幕。螢幕亮度表現驚人，外螢幕峰值亮度達2500尼特，內螢幕更高達3600尼特，戶外強光下也能清晰閱讀，夜間更支援最低1尼特顯示與高頻PWM調光以減緩視覺疲勞。外觀方面提供沉穩的鈦色以及充滿活力的橙色，其中橙色版本更在側邊轉軸採用真金鍍膜的鈦合金中框，整體更顯典雅質感。
首搭OPPO AI Pen
為了提升大螢幕生產力，Find N6內建「自由視窗」功能，最多可同時開啟四個應用程式並自由調整比例，且OPPO首度為摺疊產品搭配的智慧手寫筆「OPPO AI Pen」。具備4096階壓力感應的手寫筆，能將手繪素描轉化為高質感作品、草稿轉換為專業表格，並具備雷射筆般的指示效果與快速擷取內容等功能，提升創作與辦公效率。
2億畫素哈蘇鏡頭與超級閃充
硬體規格方面，Find N6搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，機身內建6000mAh大電池，並支援80W SUPERVOOC™超級閃充與50W AIRVOOC™無線閃充。相機則搭載哈蘇聯合研發影像系統，包含2億畫素哈蘇超清晰主鏡頭、5000萬畫素潛望式長焦及5000萬畫素超廣角鏡頭，並導入Find X9系列的原色真彩鏡頭以確保色彩精準還原。
錄影功能上，三顆鏡頭均支援4K 60fps Dolby Vision拍攝，主鏡頭更進階支援至4K 120fps Dolby Vision及Log影片格式，滿足專業影音創作者需求。OPPO表示，Find N6目前已於全球發表，未來確認將於台灣市場推出，具體的上市時間與各項功能支援情形，將於後續正式公布。
資料來源：OPPO
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內外頂規雙螢幕
Find N6擁有市面上最輕薄的大摺疊機身之一，外螢幕為6.62吋極窄邊框設計，展開後則是一塊8.12吋的超大視野內螢幕。螢幕亮度表現驚人，外螢幕峰值亮度達2500尼特，內螢幕更高達3600尼特，戶外強光下也能清晰閱讀，夜間更支援最低1尼特顯示與高頻PWM調光以減緩視覺疲勞。外觀方面提供沉穩的鈦色以及充滿活力的橙色，其中橙色版本更在側邊轉軸採用真金鍍膜的鈦合金中框，整體更顯典雅質感。
首搭OPPO AI Pen
為了提升大螢幕生產力，Find N6內建「自由視窗」功能，最多可同時開啟四個應用程式並自由調整比例，且OPPO首度為摺疊產品搭配的智慧手寫筆「OPPO AI Pen」。具備4096階壓力感應的手寫筆，能將手繪素描轉化為高質感作品、草稿轉換為專業表格，並具備雷射筆般的指示效果與快速擷取內容等功能，提升創作與辦公效率。
硬體規格方面，Find N6搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，機身內建6000mAh大電池，並支援80W SUPERVOOC™超級閃充與50W AIRVOOC™無線閃充。相機則搭載哈蘇聯合研發影像系統，包含2億畫素哈蘇超清晰主鏡頭、5000萬畫素潛望式長焦及5000萬畫素超廣角鏡頭，並導入Find X9系列的原色真彩鏡頭以確保色彩精準還原。
錄影功能上，三顆鏡頭均支援4K 60fps Dolby Vision拍攝，主鏡頭更進階支援至4K 120fps Dolby Vision及Log影片格式，滿足專業影音創作者需求。OPPO表示，Find N6目前已於全球發表，未來確認將於台灣市場推出，具體的上市時間與各項功能支援情形，將於後續正式公布。
資料來源：OPPO