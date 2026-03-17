我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市政府日前正式通過補充規範，針對停班停課的雨量研判標準進行調整。民進黨基隆市長參選人童子瑋在臉書發文，對基隆市長謝國樑「再次跟進政見」表示肯定。童子瑋回顧去年11月颱風災情時，他率先提出基隆應與雙北「脫鉤放假」的構想，如今市府正式將研判標準從24小時累積350毫米下修至200毫米，他認為這是良性競爭下的正確修正。童子瑋強調，好的政策對市民就是好事，跟進正確意見並不丟臉，未來他將持續提出市政建議，並承諾針對市府願意跟進的部分絕不攻擊，致力打一場正面陽光的選戰。這項具備彈性的「分區判定、分層啟動」機制，主要是應對極端氣候帶來的短延時豪雨威脅。基隆市政府通過的補充規範明確指出，未來在颱風或豪雨來襲時，將不再完全與台北、新北、桃園步調一致，而是回歸基隆的地理環境需求進行決策。由於基隆地形多山且位置特殊，每逢鋒面或颱風影響，即使累積雨量未達中央標準，部分地區仍極易出現邊坡不穩、落石或局部淹水等高風險災害，有必要大幅度下修雨量門檻。停班停課採取更具機動性的彈性措施，意味著在防災決策上基隆取得更多自主權，優先考量在地市民的生命財產安全。童子瑋提到，基隆的特殊地形讓災害風險相對較高，市府願意採納建言並落實「分區判定」，對城市防救災體系是一項重大的進步。