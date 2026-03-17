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伊朗戰爭持續影響國際能源情勢及股市表現，美股17日開盤上漲，標普500指數上漲0.5%，那斯達克指數上漲0.4%，道瓊工業指數上漲329點或0.7%。截至美東時間上午10時5分，道瓊工業指數上漲344.19點或0.73%，暫報47,290.60點；標普500指數上漲45.52點或0.68%，暫報6,744.90點；那斯達克指數上漲161.23點或0.72%，暫報22,535.41點；費城半導體指數上漲64.02點或0.82%，暫報7,860.27點。個股部分，輝達下跌0.4%、台積電ADR上漲0.91%、微軟上漲0.27%、蘋果上漲0.71%、Alphabet上漲0.35%、Meta上漲0.46%、特斯拉上漲0.55%、甲骨文上漲0.9%、英特爾下跌1.49%、AMD上漲0.69%。布蘭特原油上漲1.6%，再次突破100美元至每桶101.81美元；西德州石油也上漲1.32%，至每桶94.73美元CNBC報導，波動的油價與伊朗戰爭的後續影響持續左右投資者情緒。週二上午，油價上漲超過1%，布蘭特原油（Brent crude）突破100美元大關。油價的反彈發生在總統川普（Donald Trump）暗示保護荷姆茲海峽沿線航運的聯盟仍「在籌備中」之後。川普昨向記者表示，部分國家對於協助護送油輪通過荷姆茲海峽的計畫不夠熱衷，「我們有一些成員非常熱衷，他們已經動身了，甚至已經開始抵達那裡。我們會提供一份名單。有些人非常熱衷，有些人則沒那麼熱情，我猜想有些人不會參與。我想我們有一兩個國家不會加入，而我們已經為這些國家提供了約40年、價值數百億美元的保護。」投資者正密切關注戰爭的進一步發展，尤其是在以色列國防部長卡茲（Israel Katz）證實伊朗安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）於空襲中喪生之後。許多人將股市持續的動能歸功於相對強勁的經濟、受控的通膨以及強勁的獲利，但巴特利特財富管理（Bartlett Wealth Management）總裁馬佐卡（Holly Mazzocca）週一表示，該增長前景的風險正在增加，「我們在進入今年時擁有相當穩固的基礎，但勞動力市場尤其是明顯走弱。因此，對投資者而言，現在的大問題在於必須現實地體認到，相較於幾週前，該持續增長前景的整體風險在今日已變得更高。」