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立法院程序委員會今（17）日開會爆發議事爭議。現場民進黨9人、國民黨與民眾黨合計共8人出席，國民黨立委翁曉玲擔任臨時主席。不過在會中針對提案詢問是否有異議時，民進黨明確表達反對，翁曉玲卻以「朝野沒有共識」為由，直接裁示提報院會，最終更宣布散會，引發綠營強烈不滿。立委吳思瑤臉書發文痛批，依照程序議程若無共識本應進入表決，但因藍委葛如鈞未出席，導致藍白人數不足，翁曉玲卻選擇不進行表決，形同沒收表決權，質疑翁曉玲是為避免表決居劣勢而刻意散會。她直言「沒收討論、沒收發言已不夠看，今天竟還沒收表決」，批評翁曉玲議事不公「劣跡斑斑」。吳思瑤列舉翁曉玲過往爭議，曾在司法委員會任召委時限制條文討論時間「一人僅3分鐘」，多次將不同意見立委消音，甚至曾說出「對你最好的尊重就是把你消音」、「充分討論是惡習」等言論，嚴重侵害少數黨發言權。不滿翁曉玲「明知表決會輸就不表決，吃相難看」，更直指「國民黨加翁曉玲真是小人！」相當氣憤。