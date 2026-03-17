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▲劉樸發文透露自己舊疾復發，另一半陳大天卻睡死不接電話搞消失。（圖／劉樸IG@pu_liu）

藝人陳大天與劉樸今年元旦於社群IG上宣布結婚喜訊，而時常會分享生活點滴的劉樸，也在日前透露陳大天因閃兵風波失業，並轉戰幕後，擔任她的賢內助。但不料今（17）日，劉樸竟發文表示這陣子因工作很多，導致之前開刀的脊椎不堪負荷，因而舊疾復發，甚至會腳麻，不過另一半陳大天卻消失、睡死不接電話，讓她感到委屈又崩潰。她無奈表示自己很少公開抱怨另一半，但質疑「為什麼男士們總是在需要的時候人間蒸發」，委屈喊「誰來理解我」。劉樸今日於IG發文透露因為最近工作多，久站加上要跳舞，導致之前開刀的脊椎不堪負荷，出現大腿痛到小腿，甚至腳麻的狀態，讓她感到超絕望，直呼「絕對不想再經歷一次」。劉樸表示自己晚上排練請假去看醫生，但問10幾家都沒看診，在這麼痛苦的時刻，另一半陳大天又消失、睡死不接電話，「一個人面對痛苦真的超級委屈又崩潰，希望一切沒事」。劉樸進一步說到，自己很少公開抱怨另一半，「但為什麼男士們總是在需要的時候就會人間蒸發、或是睡著了、手機忘了開機等等各種理由要你理解」，而自己只能當個成熟大人，努力吞下情緒理解對方，劉樸表示自己感到很委屈，並淚崩喊：「那誰來理解此刻拖著病體，還要獨自堅強的我」，一字一句發洩痛苦的發言，都讓粉絲都感到非常心疼。劉樸與陳大天去年登記結婚，並在元旦宣布喜訊，她也開心分享夫妻倆甜蜜合照，「從今天開始我們就是陳太太&劉先生了」，看起來氣色非常好，絲毫沒有被陳大天閃兵風波影響。事實上，陳大天事業受到風波影響後，劉樸成為家裡的經濟支柱，她上個月才透露對方現在成為自己的賢內助，不僅無酬幫忙剪業配影片、寫腳本，還會傳授她主持技巧，直呼：「我現在是他的徒弟」。劉樸也表示自己現在努力賺錢，身為一家人不會互相計較。但沒想到才過1個月左右，就因陳大天搞消失，而崩潰發文抱怨。