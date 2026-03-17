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面對營建剩餘土方新制引發工地停工潮，民進黨彰化縣長參選人立委陳素月今（17）日偕同台中市長參選人立委何欣純，邀集內政部國土管理署、經濟部產發署赴彰濱工業區會勘，共同要求中央針對地方政府遲未接管暫置場的行政僵局主動「補位」，成功爭取於彰濱設置土方暫置區。陳素月強調，彰化縣內多項建設因土方無處去面臨停工，經與國土署及經濟部密集研商，最終達成由中央權責單位主導彰濱暫置區、調降租金的共識，確保產業與公共工程進度不再卡關。跨區助陣的立委何欣純指出，土方問題是中台灣的共同挑戰，繼日前在台中港爭取5公頃暫置區後，今日再度與陳素月合力促成彰濱場域，主張應比照台北港、高雄港模式，由中央統一調度資源，串連中彰廊帶的建設動能。本次會勘雙方共同爭取中央招標專業篩分設備，將暫置區升級為「資源化處理中心」，預計將有60%土方可重回回收市場，其餘則可用於填海造陸，徹底化解區域去化難題。國土管理署長蔡長展表示支持，承諾將針對彰濱場地的收容計畫給予經費與技術支援。彰化縣政府回應，感謝中央規劃並允諾接手後續運維，未來彰濱暫置場將共同處理台中與彰化的土方需求。陳素月與何欣純強調，土方問題關乎民生與基層就業，在中彰聯手爭取下，中央已展現誠意解決場地與成本障礙，未來將持續監督資源挹注，不讓行政隔閡阻礙中部地區的建設腳步。