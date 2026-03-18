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兒童節最強遊樂園在雲林！斗六膨鼠森林公園七大亮點

▲雲朵攀樹體驗：在專業教練指導下，讓孩子於森林裡挑戰自我、累積勇氣。（圖／雲林縣政府）

▲斗六膨鼠森林公園將有氣墊城堡、摩天輪、旋轉木馬、小火車、海盜船、炫風飛車、水泥扭蛋車、搖擺飛飛、漂浮熱氣球及飛天魔椅等多樣大型進駐。（圖／雲林縣政府）

膨鼠森林公園開放時間與對象限制（家長必看）

▲斗六膨鼠森林公園現場還有趣味闖關活動、天幕舞台表演秀。（圖／雲林縣政府）

2026 雲林童樂會遊樂園活動資訊

2026 兒童節連假，雲林縣將出現最強遊樂園！「2026 雲林童樂會」活動於 3 月 28 日至 4 月 5 日在斗六等 6 區盛大登場。其中，最受矚目的「斗六膨鼠森林公園」將從3月29日開始化身為專屬兒童的大型森林樂園，連續8天讓家長能帶著孩子一起在自然中奔跑、放電，留下最珍貴的童年回憶。兒童暨清明節連假將於4月3日（五）開始一直放到4月6日（一），整整4天時間也已經開始讓家長開始苦惱，究竟要帶孩子去哪裡放電了！對此，雲林縣政府3月底將開始舉辦「」系列活動，在3月29日開始斗六膨鼠森林公園準備了滿滿的闖關、競賽與體驗活動，讓孩子邊玩邊探索，從氣墊城堡、小火車等十幾種大型遊具通通有。把整座樂園搬進市區，七大亮點如下：為了維持遊樂品質，主辦單位將活動期間劃分為「活動日（全面開放）」與「學校日（預約制）」，出發前請務必確認日期，以免撲空！。 日期：3 月 29 日、4 月 3 日、4 月 4 日、4 月 5 日（共四天）。。 時間：09:00 至 21:00（注意：4 月 5 日最後一天僅開放至 18:00）。。 說明：樂園全區開放，所有民眾皆可自由進場同樂。。 日期：3 月 30 日、3 月 31 日、4 月 1 日、4 月 2 日（共四天）。。 時間：09:00 至 17:00。。 說明：期間僅開放樂園遊具與氣墊區，且只開放給「雲林縣內國小、幼兒園」事先預約的單位，不開放一般民眾散客使用。