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在中東戰火持續延燒、伊朗戰爭推升能源價格之際，馬來西亞正悄悄成為全球投資人競相追捧的亮點市場。早在局勢升溫之前，大馬就已在東南亞同儕中率先出頭，如今更因動盪時局而加速吸金。根據彭博社報導指出，當其他東南亞國家深陷領導層更迭與財政壓力之苦，馬來西亞卻憑藉長久以來的政治穩定性，以及積極布局高附加價值製造業與資料中心的戰略眼光，持續強化對外資的吸引力。中東衝突非但未衝擊大馬，反而進一步鞏固其優勢地位，因為資金正在尋找能抵禦波動的落腳處。伊朗戰事撼動全球金融市場，身為亞洲少數淨能源出口國之一的馬來西亞，馬股基準指數本月表現明顯優於區域同儕。儘管大多數亞洲新興市場在3月遭遇猛烈拋售，馬股的外資出走幅度卻相對有限，馬幣兌美元也延續今年漲勢，成為亞洲貨幣中的強勢代表。里昂證券（CLSA）駐新加坡首席股票策略師亞歷山大利曼直言：「當其他市場情況惡化時，這裡就是你的資金好去處。」他已將馬來西亞股市評級從「減持」調升至「中和」，理由是伊朗戰爭仍在持續。利曼並指出，大馬處於相對有利的位置，因為馬來西亞擁有經常帳盈餘、是油氣淨出口國，且能源在大馬消費者物價指數（CPI）中的佔比低於其他國家。值得留意的是，在其他國家飽受能源成本上漲之苦的同時，中東衝突帶動的油價走升，反而可能為馬來西亞帶來更多財政收入。根據大馬政府預測，2026年石油相關收入將佔政府總收入的12.5%，這將有助於大馬抵擋其他市場所面臨的嚴重資本外流壓力。全球基金本月淨賣出約8000萬美元（約新台幣26.4億元）的馬來西亞股票，而富時馬來西亞吉隆坡綜合指數（KLCI）僅下跌1.2%，本季外資股票流向仍維持正值。馬來西亞的經濟改革力道，正讓大馬與東南亞鄰國明顯區隔。在泰國和印尼各自面對政策不確定性的時刻，總理安華領導的政府推出一系列計畫，涵蓋擴大半導體產業資本支出、提升製造業競爭力，以及強化再生能源發展能力。這套戰略帶動馬來西亞去年外國直接投資（FDI）創下歷史新高，總貿易額與觀光人次也同步寫下紀錄，推動大馬2025年的經濟成長領先大多數東南亞鄰國。儘管外部地緣政治挑戰未消，政府仍維持今年的經濟成長預測不變。東方匯理（Amundi）駐吉隆坡的大馬固定收益首席投資員兼全球伊斯蘭債券負責人圖蒂安娜朱莎特表示，除了防禦性特質，馬來西亞還處於「增長模式」。她對本地債券持樂觀態度，認為企業持續擴張，投資人對企業債券的需求也相當令人振奮。銀行股如馬來亞銀行（MAYBANK）及消費股如MRDIY等受惠於強勁經濟基本面的個股，是今年表現最突出的指數成分股；國油化學（PCHEM）和國油貿易（PETDAG）等油氣股也同步走揚。塔斯馬尼亞大學亞洲研究教授詹運豪指出，外界普遍認為馬來西亞目前正處於有利位置。他強調，大馬擁有良好的受教育勞動力基礎，基礎建設水準也優於大多數區域同儕，這將使其持續保持競爭優勢。相較之下，印尼正面對評級機構下調展望的壓力，MSCI更警告可能將其降級為前沿市場，目前努力重建投資人信心；泰國則深受高家庭債務與成長動能減弱所苦；菲律賓則正承受公共工程貪腐醜聞的衝擊。不過，如果伊朗戰事拉長，包含馬來西亞在內的新興市場仍面臨進一步資本外流的風險。一旦油價長期維持高檔，大馬將面對更沉重的補貼支出壓力，縮減財政赤字的難度也隨之攀升。儘管如此，資威（Capital Dynamics）董事總經理陳鼎武仍看好馬來西亞在全球晶片生態系統中的布局，並對包括杜甫科技（DUFU）在內的本地科技公司持買進立場。他預估，富時綜合指數將在兩年內升至2500至3000點。大馬已在半導體封裝測試領域站穩腳步，並積極向更高價值鏈延伸，包括自主晶片設計領域。馬來西亞同時也是區域新興的人工智慧（AI）資料中心熱點，估計資料中心在2025年為大馬經濟貢獻高達141億令吉（約新台幣1128億元）。大馬關鍵資料中心重鎮柔佛州投資動能持續強勁，柔佛與新加坡攜手打造經濟特區，有望為更多大型投資案鋪路。這些進展正在為馬來西亞的投資前景提供有力支撐，因為在動盪時期，資金永遠在尋找最安全的去處。