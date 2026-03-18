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泰國宣布將於下月起，在與柬埔寨接壤的邊境地帶動工興建安全圍欄，這是兩國去年底達成停火協議後，泰方採取的首項重大邊境安全部署。根據彭博社報導，泰國軍方發言人表示，首段圍欄預計設置在泰國東部的尖竹汶府，全長1.31公里。軍方強調，這項建設並不涉及領土主張爭議，相關工程也已獲得柬埔寨方面的同意。軍方聲明指出，這道圍欄不只是一道實體構造物，更重要的意義在於讓邊境居民能夠安心生活。工程預計耗時約45天，施工地點的地雷清除作業已事先完成，泰國一側也已修建配套道路。泰軍透露，後續還規劃增設永久性圍牆，並建置搭載感測器與攝影機的電子監控圍欄，實現全天候24小時邊境監控。這項工程背後有一段特殊的募款故事。去年10月，泰國軍方向國王瓦吉拉隆功的妹妹朱拉蓬公主提報建設藍圖，公主表示願意透過旗下基金會提供資金挹注。公主主導的哈泰提普基金會（Hataitip Fund）在10月下旬對外宣布，已收到逾2億泰銖的公眾捐款。去年12月，公主正式向泰國軍方捐出1億2100萬泰銖，作為計畫第一階段的建設經費。泰柬兩國共享長達800公里的邊界線，領土爭議糾葛已逾百年。去年7月與12月，雙方邊境爆發數輪激烈武裝衝突，造成數十人死亡，逾100萬名居民被迫撤離家園。去年12月，兩國終於達成停火協議，同意暫停軍事行動、凍結兵力調動，並攜手展開邊界地區的聯合排雷工程。此次圍欄建設，正是在這樣的停火基礎上推進的首批具體安全行動之一。