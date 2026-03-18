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越南政府正積極推動加密貨幣市場走向合規化，計畫最快本月內啟動本土數位資產交易所試點，消息一出，銀行、券商、大型企業集團紛紛搶進，爭相遞件申請首批合法牌照。根據越南政府今年2月發布的決議，河內當局規劃推出本地運營的數位資產交易所試點計畫，作為強化加密貨幣交易與資金流動監管的整體配套措施之一。路透社本週取得一份日期為3月12日的財政部內部文件，內容顯示已有5家業者通過第一輪資格審查。這5家業者分別是越南三大私人銀行旗下的關聯機構，包括越南技商股份商業銀行（Techcombank）、越南興旺股份商業銀行（VPBank）、䘵發越南商業股份銀行（LPBank），以及證券經紀商VIX Securities，還有越南知名私營企業集團陽光集團（Sun Group）。其中，陽光集團與興旺股份商業銀行已公開確認提交牌照申請，其餘3家業者截至截稿前尚未回應媒體詢問。越南財政部發言人表示，主管機關正在積極處理相關申請，但不對具體申請人資訊作出評論。越南其實早已是全球數一數二活躍的加密貨幣市場。區塊鏈數據分析公司Chainalysis去年發布的全球加密貨幣採用指數中，越南排名高居全球第4位。據估計，在截至去年6月的12個月內，涉及越南交易者的交易總額突破2000億美元，規模相當驚人。隨著加密貨幣與穩定幣在東南亞地區快速普及，越南當局對資本無序外流的疑慮也與日俱增。越南財政部目前正在草擬新規，研議禁止越南公民在境外加密貨幣平台進行交易。事實上，越南長期對跨境資金移轉實施嚴格管制。由於國內公司債券市場規模偏小、發展尚不成熟，證券交易所也仍被國際機構列為前沿市場，不少本地儲戶轉而把資金押注在黃金或房地產上。越南國內黃金價格比國際基準價格溢價約10%，房市投機炒作也相當頻繁，這些現象都反映出一般家庭的投資管道仍十分有限。值得注意的是，儘管越南並未明文禁止持有加密貨幣，但數位資產在越南法律框架下既不被承認為貨幣，也不具備合法支付工具的地位。目前大多數越南交易者主要透過幣安（Binance）、OKX、Bybit等境外中心化交易所進行操作。越南區塊鏈與數位資產協會主席潘德忠對本土交易所的發展抱持樂觀態度，他認為，一旦本土交易所順利運作，過去流向境外平台的交易手續費將有機會留在國內，同時也能帶動越南數位金融服務業的整體發展。不過，潘德忠也坦言，越南現行法律框架仍有不少待補強之處，尤其是在監理機制、稅務規範與風險管控等關鍵領域，相關配套措施能否及時到位，將是決定本土加密貨幣市場能否健全發展的關鍵所在。