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中東戰火燒出的油價危機，正一點一滴侵蝕菲律賓最底層的勞動者。菲律賓政府從17日起展開現金補貼發放作業，鎖定靠三輪車維生的司機族群，試圖為這群每天與油價賽跑的小人物撐起一道防線。自美以聯手對伊朗發動軍事行動以來，菲律賓已接連推出多項因應措施：部分政府機關率先實施四天工作制、部分地區渡輪班次縮減，當局也開始評估從俄羅斯進口原油的可行性。地方官員同步公告多項交通費率調漲方案，菲律賓交通監理機構主席門多薩表示，這些舉措充分展現政府對通勤民眾及深陷困境的運輸業者的高度關切。菲律賓全國有數十萬名三輪車司機，他們駕駛加裝側車的小型機車，穿梭在大街小巷接送乘客，是許多家庭唯一的收入來源。已開了40多年三輪車、現年60歲的西普里亞諾說，現在的油價是他這輩子見過最高的，政府發放的5000披索 （約新台幣2674元） 補貼雖然不多，「但總比沒有好」。另一名司機奧坎波則算了一筆帳：最近幾週，他的日收入從1000披索（約新台幣545元）腰斬至只剩500披索，而這次領到的補貼，頂多撐過一個禮拜就會燒完。他無奈地說，問題是乘客根本負擔不起漲價後的車資，「今天油價又漲了，但我們的車費還是沒動。如果可以的話，應該乾脆取消燃油稅，就算不能全免，至少減半，在戰爭結束之前，這樣會很有幫助。」菲律賓的原油供應幾乎完全依賴中東，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖後，美國已暫時放寬對部分石油銷售的限制，菲律賓也正認真評估轉向俄羅斯採購原油的選項。面對前景未明的油價走勢，西普里亞諾說，他現在只能靠祈禱撐著，希望戰爭早點結束。「不只是我們受苦，戰爭裡沒有贏家。」