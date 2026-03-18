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中東戰火讓全球能源供應鏈繃緊，幾乎完全依賴進口石油的菲律賓正面臨嚴峻考驗。菲律賓能源部長加林出面表示，菲方正積極與印尼及俄羅斯展開談判，全力確保燃料供應不中斷。加林在記者會上說，菲律賓能源官員與外交人員已主動聯繫各主要燃料供應國，希望對方在美以伊衝突持續之際，繼續履行與菲律賓簽訂的長期供應合約。她強調：「我們與這些國家維持著良好的關係。」煤炭方面，加林透露，菲律賓正與印尼就煤炭進口展開磋商，以確保馬尼拉的電力供應維持穩定。印尼是菲律賓最重要的煤炭來源國，菲律賓超過一半的電網仰賴燃煤發電，一旦供應鏈出現缺口，衝擊將相當直接。菲律賓煉油龍頭Petron執行長拉蒙．昂也表示，Petron目前已就俄羅斯原油採購事宜與相關貿易商展開洽談。眼下不只菲律賓在搶油，整個東南亞都在自保。越南宣布尚未承諾出口的原油須優先供應國內煉油廠；泰國暫停部分石油與稻米的出口；印尼也明確表示，將優先滿足國內煤炭與棕櫚油的需求。上週在馬尼拉召開的東協經濟部長會議雖有討論相關議題，但成員國最終未能就放棄出口限制做出明確承諾。面對外界對燃油短缺的擔憂，加林態度相對樂觀。她說：「只要沒有人囤積哄抬，我就不擔心。」菲律賓能源部此前已警告，囤積與哄抬物價者將面臨刑事追訴。她重申：「我相信菲律賓不會出現燃料短缺。」但她也坦言，菲律賓確實需要更有效地控制石油消耗。