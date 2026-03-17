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美國總統川普今（17日）表示，接獲大多數北約盟友通知，不願意參與美國針對伊朗的軍事行為，但美軍已經取得巨大軍事成功，「我們不再需要北約國家的協助，也不須日本、澳洲和韓國，我們不需要任何人幫助」。川普今在自家社群Truth Social發文，「美國已接獲大多數北約（NATO）盟友通知，表示他們不願參與我們在中東針對伊朗恐怖政權的軍事行動。儘管幾乎每個國家都強烈贊同我們的作為，且一致認為絕不能以任何形式允許伊朗擁有核子武器。然而，我對他們的舉動並不感到意外，因為我始終認為北約是一條單行道——我們每年花費數千億美元保護這些國家，我們保護他們，他們卻不為我們做任何事，特別是在需要的時候。」川普指出，幸運的是，美國已經摧毀了伊朗的軍事力量，「他們的海軍消失了、空軍消失了、防空與雷達系統消失了，或許最重要的一點是，他們幾乎各個層級的領導人也都消失了，再也無法威脅我們、我們的中東盟友或全世界」。川普也點名開嗆，「由於我們取得了如此巨大的軍事成功，我們不再需要或渴望北約國家的協助——我們從來就不需要！同樣地，也不需要日本、澳洲或韓國。事實上，作為全世界最強大國家的美國總統，我在此聲明，我們不需要任何人的幫助！」此前，川普曾公開呼籲中國、日本、韓國、澳洲及北約國家，派遣軍艦護航荷姆茲海峽，但全部都碰了軟釘子。