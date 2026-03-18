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一趟原本虔誠禮佛的包車之旅，卻突然急轉直下，成了一場交通意外的驚魂記。17日上午7時10分，泰國碧武里府差暗地區的碧武里路南向車道上，一輛滿載52名乘客的曼谷籍私人遊覽車突然失控，猛力撞上路旁電線桿，造成兩根大型電線桿應聲折斷，高壓電線垂落地面，現場一片混亂。差暗警察局刑事調查組長素塔中尉接獲報案後，隨即與局長阿披拉上校協調救援隊與救護車趕赴現場，碧武里府交通運輸辦公室及差暗縣長也同步抵達。現場勘查顯示，遊覽車車體嚴重損毀，兩根被撞斷的電線桿粗大有力，高壓電線因此垂落路面，工作人員緊急切斷電源，避免周邊民眾遭到波及。車上52名乘客中，16人受到輕傷，已在現場完成包紮或送往差暗醫院處置；另有6人傷勢較重，包括頭部撕裂傷、背部受傷及腿部骨折，已轉送華欣醫院接受進一步治療。司機因胸口撞上方向盤、背部疼痛，但仍強忍不適下車協助乘客疏散與送醫，隨後由警方護送至差暗醫院。一名女性乘客事後回憶，這趟旅行是一群朋友透過私人旅行社包車，計畫一路拜訪9座寺廟，終點站是巴蜀府。他們16日晚間約10時從曼谷出發，途中多次停靠加油，拖慢了不少行程。車隊一路南下，已完成幾處禮佛行程，今天早上原本要前往華欣的考陶，再繼續趕往三百峰，沒想到意外就這樣發生了。她說，事發前朋友邀她到車廂下層幫手機充電，突然間車子猛地一衝撞上電線桿，撞擊聲震耳欲聾，朋友整個人倒下來壓在她身上，反而幫她擋住了衝擊。她坦言，若不是那一擋，自己可能直接被拋撞到車廂其他部位，傷勢恐怕遠不只是腿部輕傷而已。她說，這群朋友每年都會包車出遊禮佛，這是第一次遭遇這種意外。調查人員指出，現場路面留下逾20公尺的輪胎滑行痕跡，軌跡顯示遊覽車直接衝向電線桿。初步研判，可能是前方有車輛突然切入，司機緊急閃避時車輛失控所致，也不排除疲勞駕駛的可能性。警方目前仍在現場持續蒐證，調閱監視器畫面並詢問周邊目擊證人，全力釐清事故確切原因。