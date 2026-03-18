最新3月手搖飲料優惠就是今天！CoCo都可表示，今（18）日周三好友日，春分新品「擂擂穀麥奶茶」才剛開賣就下殺買一送一！鎮店之寶「百香雙響炮」重回2杯99元常態優惠陣容，相當於一杯50元有找，咀嚼控必喝。先喝道表示，「青梅四季春」今新品上市也買一送一，本文整理新品手搖飲優惠一次掌握。
CoCo都可：今擂擂穀麥奶茶買一送一！百香雙響炮50元有找
CoCo都可表示，即將迎接春分，搶先發表新品「擂擂穀麥奶茶」，以喝得到14種營養穀物的客家擂茶，搭配日安大麥再融合經典奶茶，春天最適合來一杯溫潤順口的穀麥系奶茶。
今3月18日正好是CoCo都可的週三好友日常態優惠，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，大杯「擂擂穀麥奶茶第二杯0元」！相當於新品上市沒多久、就放送買一送一優惠，兩杯只要60元，一杯才30元。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
而且CoCo都可還有每月常態優惠2杯99元，即日起至3月29日，CoCo超人氣「百香雙響炮」也加入折扣菜單，加上「葡萄柚果粒茶／28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶」都是任選2杯99元限時優惠，自由配每一杯都50元有找。
提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。
先喝道：青梅四季春買一送一！3/18開賣鹹酸甜麻粿新配料
3月與客家電視台年度大戲 《都市開基祖》 聯名的先喝道，趁勢推出兩款青梅系列新品，嚴選清香四季春茶加入酸甜青梅的「青梅四季春」；還將青梅做成特製香甜麻粿，鹹香新配料登場。
今3月18日先喝道開賣「青梅系列」新品，首日限定全台門市「青梅四季春買一送一」手搖飲料優惠。
資料來源：CoCo都可、先喝道
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CoCo都可表示，即將迎接春分，搶先發表新品「擂擂穀麥奶茶」，以喝得到14種營養穀物的客家擂茶，搭配日安大麥再融合經典奶茶，春天最適合來一杯溫潤順口的穀麥系奶茶。
今3月18日正好是CoCo都可的週三好友日常態優惠，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，大杯「擂擂穀麥奶茶第二杯0元」！相當於新品上市沒多久、就放送買一送一優惠，兩杯只要60元，一杯才30元。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。
3月與客家電視台年度大戲 《都市開基祖》 聯名的先喝道，趁勢推出兩款青梅系列新品，嚴選清香四季春茶加入酸甜青梅的「青梅四季春」；還將青梅做成特製香甜麻粿，鹹香新配料登場。
今3月18日先喝道開賣「青梅系列」新品，首日限定全台門市「青梅四季春買一送一」手搖飲料優惠。