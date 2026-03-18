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▲媽媽艾莎將寶寶「小閃電」緊緊摟在懷中，母子倆依偎的畫面讓人忍不住融化，也是泰國動物保育的暖心里程碑。（圖／翻攝自綠山動物園）

泰國春武里府的綠山開放式動物園（Khao Kheow Open Zoo）近日傳出喜訊，園內成功繁殖珍稀的雙趾樹懶（Linnaeus's Two-toed Sloth），一隻毛茸茸的小樹懶就此誕生，讓整個園區都沸騰了。這隻小傢伙於3月1日呱呱落地，目前性別尚未確認，但健康狀況相當良好。獸醫團隊於3月15日進行例行健康檢查，量得體重約575克，發育各方面都在正常範圍內。小傢伙整天黏在媽媽肚子上，完全不肯鬆手，活脫脫就是教科書等級的標準樹懶行為。園方替這隻新生寶寶取了個暱稱「小閃電」，牠的媽媽是6歲的母樹懶艾莎，艾莎在2024年底獲得泰國皇室成員御賜命名，身份可說相當尊貴。這次成功繁殖，被視為延續園內人氣「閃電家族」的重要一步，讓粉絲們興奮不已。泰國動物園組織董事長汶丘指出，雙趾樹懶對飼養環境極為挑剔，必須具備接近自然棲地的溫溼度條件與足夠的空間，稍有不對就難以成功繁殖。他說，這次順利生下健康寶寶，充分證明了園方在動物照護與環境管理上的專業實力，也為未來的保育工作積累了珍貴的第一手經驗。汶丘也說，雙趾樹懶本就屬於不容易繁殖的物種，國際上成功案例並不多，因此這隻小寶寶的誕生不僅具有保育上的重要意義，對一般民眾來說，也是難得一見、近距離認識野生動物的好機會。說到雙趾樹懶，這種哺乳動物原生於南美洲熱帶雨林，生活習性十分獨特——幾乎一輩子都倒掛在樹上，不管是睡覺、吃東西還是交配，全程保持倒吊姿勢，只有在如廁或需要換棵樹時，才捨得爬下地面走幾步。綠山動物園已於17日正式開放民眾入園參觀這對樹懶母子，時機剛好碰上學校假期，預計將吸引大批親子家庭慕名而來。此外，園方也同步規劃一場「幫樹懶寶寶取名字」的互動活動，民眾只要參與命名投票就有機會獲得獎品，讓大家在感受保育溫度的同時，也能親身參與其中。園方表示，後續將持續追蹤小樹懶的成長狀況，依照專業標準提供完善照護，確保牠健康長大。與此同時，也會持續推動保育與教育並行的策略方向，希望透過這類活動，讓更多人關注珍稀物種的保護議題。