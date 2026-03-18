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中東戰火燒出的油價漲勢，正讓印尼政府陷入一場燙手的財政難題。分析人士指出，雅加達能不能繼續維持長年補貼油價的政策，甚至是普拉伯沃總統力推的免費營養餐計畫，恐怕都要打上一個大問號。與許多東南亞鄰國相比，印尼目前尚未出現加油站大排長龍的景象，民眾生活也還未受到類似新冠疫情期間居家辦公那樣的直接衝擊。但這樣的平靜，恐怕撐不了太久。分析人士指出，普拉伯沃正試圖靠大規模公共支出拉抬經濟，目標是將GDP成長率從去年的5.1%一路推升至2029年的8%。問題是，面對油價飆漲，印尼能使出的招數相當有限，政府現在站在一個三岔路口：砍燃油補貼可能引發社會動盪，大砍免費營養餐又傷民心，什麼都不動的話，財政赤字就可能衝破法定的GDP 3%上限。印尼戰略與國際研究中心執行主任約瑟說得很直白：「我們已經到了危急關頭。」他指出，目前印尼的燃油與天然氣庫存只夠撐約3週，偏偏又找不到新的供應商來填補中東斷供留下的缺口。他判斷，政府最終恐怕別無選擇，只能動刀砍補貼。現行的燃油補貼幫一般民眾吸收了約30%至40%的油費支出，這塊補貼佔印尼年度預算的比重高達約15%。除了燃油補貼，免費營養餐計畫同樣是另一個燙手山芋。這項提供數百萬名學童與孕婦免費餐食的旗艦政策，花掉將近一成的年度預算，又因後勤效率低落和食品安全疑慮長期飽受批評。約瑟認為，若將計畫範圍縮限至最需要援助的地區，政府最多可以省下100兆印尼盾。印尼本身的石油產量大約只有消費量的一半，長期仰賴進口 ，因此才對國內燃料、電力與天然氣消費提供大量補貼。據總部位於倫敦的顧問公司凱投宏觀估算，印尼政府原本為2026年能源補貼編列了381兆印尼盾的預算，約佔GDP的1.5%。然而這個數字是以每桶70美元的油價為基準計算，如今國際油價在美以聯手攻伊後已突破每桶100美元，整個財政試算早已面目全非。印尼財政部長普爾巴亞曾公開表示，一旦油價漲到每桶92美元，印尼財政赤字就會上衝至GDP的3.6%，正式踩破法定上限。他坦言：「如果預算真的撐不住，除了讓民眾分擔一部分，已經沒有其他路可走了。」彭博社報導稱，受到市場擔憂油價持續高檔恐將迫使赤字上限鬆動的情緒拖累，雅加達股市綜合指數已跌至近8個月來的最低點。