2026年節氣春分正逢國曆3月20日（週五），今年春分與土地公生日重疊，同時也是土地公加昇為「福德正神」的日子，稱之為「龍抬頭或頭牙」。根據易經專家「王老師」王昆山表示，土地公生日、龍抬頭在民間信仰中被視為極為重要的開運吉日，提供最靈驗的3招開運法，包括「剃龍頭剪髮、引龍水自製發財水、拜頭牙求好運」補財庫旺整年，讓2026丙午年事事順心。
📍土地公生日是哪天？一年有3天吉日
2026年3月20日（週五）是農歷二月初二，而農曆二月初二剛好是土地公誕辰，同時亦是龍抬頭吉日。土地公一年共有3個生日，其一是「農曆二月二日」，被稱之為「頭牙」。其二則是「農曆八月十五日」，2026年正逢國曆9月25日，這天也被視為土地公生日之一；最後則是「農曆十二月十六日」，剛好落在國曆2026年2月3日，被稱作「尾牙」。
📍頭牙是什麼？尾牙是什麼？
民間一般認定農曆二月二為每年首次做牙，也就是福德正神的聖誕千秋日、土地公被加昇為福德正神的日子， 故稱之為「頭牙」；而農曆十二月十六日則是每年最後一次做牙，故稱之為「尾牙」。
📍龍抬頭是什麼？
農曆二月二「龍抬頭」是華人傳統節日，「龍」是指二十八宿中的東方蒼龍七宿之一的龍角星（角宿），在每年仲春卯月（斗指正東）之初，龍角星會從東方地平線上升起，象徵為萬物生發，因此被稱為龍抬頭。而龍抬頭源自於農業社會在年後期盼春天雨水利於耕種，俗話說：「龍不抬頭，天不下雨」，龍是祥瑞之物，又是和風降雨的主宰，人們祈望龍抬頭興雲作雨、滋潤萬物，因此龍抬頭象徵萬物復甦，農民開啟春耕與祈求好運。
📍春分撞土地公生日、龍抬頭！3招開運、發財水簡單做法
🟡一、剃龍頭剪髮
民間流傳一句話：「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」，意思是在龍抬頭這天整理頭髮，代表去除晦氣、擺脫不順，替自己帶來一整年的好運氣，但王老師特別提醒，每到這天美髮店都會大客滿，記得事先預約，才不會錯過轉運最佳時刻。
🟡二、引龍水自製發財水
王老師建議，民眾可在辰時（龍時）上午7時至9時接一盆清水，接著放在太陽下曬5分鐘，這就叫做「引錢龍」，完成用使用這盆水輕拍臉頰、洗洗手，即可去除身上的霉運，接引龍氣。此外，也可以準備5枚硬幣投入水中，自製「丙午開運發財水」，可招五方財，放置於家中財位7天，最後再將5枚硬幣收起來當作開運錢母，象徵錢滾錢、引財入庫。
🟡三、拜頭牙求好運
龍抬頭這天絕對不要忘記祭拜土地公，是整年補財庫最重要的一天。王老師解釋，農曆二月初二是加昇為「福德正神」的日子，象徵萬物復甦，也被民間俗稱的「做頭牙」，建議這天準備麻糬黏錢、補運金補財庫。王老師最後建議，在祭拜土地公時記得要將願望清楚說明，以數字化方式闡述心願，如具體的業績目標或收入金額等，並發願行善連接最為靈驗。
資料來源：王昆山
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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2026年3月20日（週五）是農歷二月初二，而農曆二月初二剛好是土地公誕辰，同時亦是龍抬頭吉日。土地公一年共有3個生日，其一是「農曆二月二日」，被稱之為「頭牙」。其二則是「農曆八月十五日」，2026年正逢國曆9月25日，這天也被視為土地公生日之一；最後則是「農曆十二月十六日」，剛好落在國曆2026年2月3日，被稱作「尾牙」。
民間一般認定農曆二月二為每年首次做牙，也就是福德正神的聖誕千秋日、土地公被加昇為福德正神的日子， 故稱之為「頭牙」；而農曆十二月十六日則是每年最後一次做牙，故稱之為「尾牙」。
📍龍抬頭是什麼？
農曆二月二「龍抬頭」是華人傳統節日，「龍」是指二十八宿中的東方蒼龍七宿之一的龍角星（角宿），在每年仲春卯月（斗指正東）之初，龍角星會從東方地平線上升起，象徵為萬物生發，因此被稱為龍抬頭。而龍抬頭源自於農業社會在年後期盼春天雨水利於耕種，俗話說：「龍不抬頭，天不下雨」，龍是祥瑞之物，又是和風降雨的主宰，人們祈望龍抬頭興雲作雨、滋潤萬物，因此龍抬頭象徵萬物復甦，農民開啟春耕與祈求好運。
🟡一、剃龍頭剪髮
民間流傳一句話：「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」，意思是在龍抬頭這天整理頭髮，代表去除晦氣、擺脫不順，替自己帶來一整年的好運氣，但王老師特別提醒，每到這天美髮店都會大客滿，記得事先預約，才不會錯過轉運最佳時刻。
🟡二、引龍水自製發財水
王老師建議，民眾可在辰時（龍時）上午7時至9時接一盆清水，接著放在太陽下曬5分鐘，這就叫做「引錢龍」，完成用使用這盆水輕拍臉頰、洗洗手，即可去除身上的霉運，接引龍氣。此外，也可以準備5枚硬幣投入水中，自製「丙午開運發財水」，可招五方財，放置於家中財位7天，最後再將5枚硬幣收起來當作開運錢母，象徵錢滾錢、引財入庫。
🟡三、拜頭牙求好運
龍抬頭這天絕對不要忘記祭拜土地公，是整年補財庫最重要的一天。王老師解釋，農曆二月初二是加昇為「福德正神」的日子，象徵萬物復甦，也被民間俗稱的「做頭牙」，建議這天準備麻糬黏錢、補運金補財庫。王老師最後建議，在祭拜土地公時記得要將願望清楚說明，以數字化方式闡述心願，如具體的業績目標或收入金額等，並發願行善連接最為靈驗。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。