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▲泰國能源業務廳廳長沙拉吾出面道歉，強調儲油量充足，問題出在配送環節而非供應不足。（圖／翻攝自The Thaiger）

加油站大排長龍、部分站點關門謝客，泰國這幾天的油荒景象讓民眾人心惶惶，能源業務廳廳長沙拉吾・蓋塔提（Sarawut Kaewtathip）17日親赴政府大廈公開道歉，並明確表示：泰國不缺油，問題出在配送環節。沙拉吾一開口就先向近日在加油站外飽受等待之苦的民眾致歉，接著說明實際狀況。他指出，泰國目前擁有6座煉油廠，每日合計煉油能力達1億7500萬公升，所有煉油廠目前運作一切正常。這波亂象的根源，在於燃油從煉油廠送達加油站之間的配送環節出了問題。他進一步解釋，在正常情況下，煉油廠會將燃油賣給大型貿易商，再透過中間商（俗稱「喬伯」）分流至各通路。然而近期局勢特殊，部分中間商的配送計畫未能如期執行，原本流向工業用途的燃油無法正常出貨，大量工業客戶轉而湧入零售加油站補油，加油站的人潮壓力因此暴增。沙拉吾透露，能源部已接獲總理與副總理指示，要求與各煉油廠密切協調，確保生產不中斷。目前也要求大型貿易商直接供貨給中型客戶，讓燃油不要全部集中在零售加油站這個出口。此外，能源部正與泰國皇家警察、交通部、內政部及曼谷都會區行政機關協調，研議延長燃油配送時段，讓更多油車能趕在非尖峰時間進站補貨。能源部也將攜手內政部與商業部，嚴防囤油哄抬行為。在庫存方面，沙拉吾給出了一個讓人稍微鬆口氣的數字，泰國目前的燃油儲備至少可供應101天。此外，新一批原油補充已確定到位：來自安哥拉的190萬桶原油目前正在運送途中，另有來自美國的62萬5000桶預計近期抵達。針對近幾天的稽查情況，沙拉吾說，官員已在3月13日突擊查核全國23個府共53座儲油庫的589座儲槽，並在3月15日至16日間持續稽查1502座加油站。結果顯示，約150座加油站因存油耗盡而暫時關閉，1039座有開業但部分油品待補，306座油品充足正常供應。查核結果也沒有發現囤油跡象，確認各站缺油屬實，並非人為操控所致。沙拉吾呼籲民眾維持日常生活節奏，不必囤油，並請大家配合節約用油。至於外界詢問是否考慮向俄羅斯購油，他表示泰國在2022年前確實使用過俄羅斯石油，目前仍在評估如何在不違反制裁規定的前提下推進相關事宜。另據《MGR Online》報導，沙拉吾也提到，近期加油站的用油需求急速攀升，每日消耗量一度達到9000萬公升，某些高峰日甚至衝上1億2000萬公升，已超出泰國全國煉油廠的每日煉製上限。他強調，只要民眾的用油需求回歸正常水準，整體供應狀況應可趨於穩定。另一方面，清邁一家救難基金會的負責人也公開呼籲，希望各加油站能放寬每車每次限購500泰銖的管制措施，因為這項限制已嚴重影響全國緊急醫療救護的正常運作。