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油荒的衝擊不只是讓駕駛找不到油加，泰國那空叻差是瑪府坤武里縣一間醫院17日傳出緊急搶購柴油的消息，院方擔憂一旦夏季風暴來襲導致停電，備用發電機沒有燃料，關鍵醫療程序恐怕將面臨斷電危機。根據《曼谷郵報》報導，坤武里醫院電工朱拉彭・拉查托克17日表示，他受院方指派，必須想盡辦法買到足夠的柴油，把3台備用發電機的油箱全部加滿，同時備足額外存量以備不時之需。他說，每年這個時節本就是夏季風暴的好發期，一旦停電而沒有事先備好燃料，住院病患與醫護人員都會直接受到波及。他語氣堅定地說，無論如何都要替醫院把油找到。幸好附近東克魯德地區的一家旁差加油站願意伸出援手，同意優先撥出460公升柴油供應給醫院，但其他一般車輛每次加油則被限制在最高300泰銖額度內。自從美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，泰國各地駕駛就陷入一場找油的苦戰，柴油更是一桶難求。儘管泰國政府一再公開保證，全國燃料儲備量仍相當充足，且已著手拓展中東以外的替代供應來源，但搶購潮完全沒有退燒的跡象，17日在包括曼谷部分地區在內的各府，仍可見到加油站大門高掛「售完」告示牌。對於這波缺油危機，泰國政府的說法是，問題根源並非真正的供應短缺，而是民眾恐慌性搶購所引發的需求驟增，導致燃油配送速度完全跟不上消耗速度，才在前端造成一片混亂。