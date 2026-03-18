麥當勞表示，2026麥當勞甜心卡3月18日開賣！上市20週年，攜手台灣重要文化「霹靂布袋戲」打造素還真、一頁書、葉小釵3款卡面，每包「實體卡＋數位序號」才39元；爽吃相當於「買一送一」的買A送B優惠一整年。在麥當勞APP完成甜心卡數位綁定，還可獲得「霹靂甜心卡LINE免費貼圖」全套共16款與「角色載具桌布」全套共6款兩大專屬好禮。麥當勞霹靂甜心卡怎麼買、怎麼用、使用期限一次整理方便大家馬上掌握。
📌2026「麥當勞甜心卡」何時開賣？
台灣麥當勞2026霹靂布袋戲年甜心卡將於3月18日起，今起限量開搶「實體卡＋數位序號」甜心卡包，實體甜心卡共有「素還真紫」、「一頁書棕」與「葉小釵藍」3種卡面，款式隨機出貨。
此次卡面設計特別讓熱血江湖的劍俠們，融入麥當勞經典產品，素還真手拿金黃薯條、一頁書品味咖啡、葉小釵迷上冰炫風，有如看見三台柱的日常生活的趣味場景。
📌怎麼買「2026麥當勞甜心卡」？
◾️2026年麥當勞甜心卡，單組卡包內含「1張實體霹靂甜心卡乙張＋1組數位序號乙組」，每包雙享價39元。
◾️2026年麥當勞甜心卡，套卡串內含3張實體卡（3款各一）與3組數位序號，每串117元。
「2026年麥當勞甜心卡」與早餐供應時段一起發售，於麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速購買；限量販售、售完為止。
📌怎麼用「2026麥當勞甜心卡」？
「2026麥當勞甜心卡」除了可以到麥當勞餐廳臨櫃消費，持「甜心卡」購買A區產品送B區產品，「買A送B」優惠一整年不限次數；完成數位綁定後，未來一年皆可在APP內「甜心卡專區」，自行搭配A區和B區產品、領取「甜心優惠券」，並到餐廳自助點餐機或得來速點餐區，掃描甜心優惠券QR Code就能完成點單結帳，或將優惠加入手機點餐訂單，免帶實體卡也能輕鬆享有買A送B（甜心卡不適用於外送服務與部分餐廳）。
今年麥當勞更是加碼兩大數位好康大放送！3月18日（三）起至4月14日（二），於麥當勞APP完成甜心卡數位綁定，就能獲得「霹靂甜心卡LINE免費貼圖」全套共16款與「角色載具桌布」全套共6款，兩大專屬好禮立馬收下。
提醒大家，數位序號必須以麥當勞APP會員綁定方可使用；甜心卡不適用於外送服務與部分餐廳；霹靂甜心卡數位限定好禮發放方式：以甜心優惠券的形式自動歸戶於麥當勞APP中的「回饋優惠」→「甜心優惠券」類別中，需自行點擊兌換；霹靂甜心卡數位限定好禮兌換期間至4月16日（四）23:59。其中，LINE貼圖於下載後僅可使用90天。
📌「2026麥當勞甜心卡」買A區菜單、送B區菜單
◾️2026麥當勞甜心卡A區產品：
首度加入！金選美式(冰/熱)、金選那堤(冰/熱)。
經典那堤(冰/熱)／經典卡布奇諾(冰/熱)／經典美式咖啡(冰/熱)
蜂蜜紅茶(冰)／蜂蜜奶茶(冰/熱)／焦糖奶茶(冰)／奶茶(冰)
中杯汽水：中杯冰紅茶(檸檬風味)／中杯冰紅茶(無糖)／中杯冰綠茶(無糖)
4塊麥克雞塊／6塊麥克雞塊／10塊麥克雞塊
大包薯條 (上午10:30後供應)
大杯玉米湯／OREO冰炫風／雙倍OREO冰炫風
◾️2026麥當勞甜心卡B區產品：
中杯汽水：中杯冰紅茶(檸檬風味)／中杯冰紅茶(無糖)／中杯冰綠茶(無糖)
經典美式咖啡(冰/熱）
薯餅 (上午10:30前供應)
蛋捲冰淇淋
小包薯條 (上午10:30後供應)
紅茶(熱)／奶茶(熱)
📌「2026麥當勞甜心卡」數位綁定手機APP會員帳號！領取甜心優惠券兌換使用三步驟
一、數位綁定：
(1)進入麥當勞APP中的「甜心卡專區」→
(2)點選「掃描綁定」按鈕→
(3)掃描數位序號卡QR Code→
甜心卡綁定完成
二、領取甜心優惠券：
(1)綁定後進入麥當勞APP中的「甜心卡專區」→
(2)先選A區產品，再選B區產品→
(3)點選「領取甜心優惠券」按鈕→
成功領取甜心優惠券
◾️兌換甜心優惠券：
(1)領券後，進入麥當勞APP「回饋優惠」頁面→
(2)選取「甜心優惠券」類別→
(3)選擇想使用的甜心優惠券→
(4)點擊「兌換」產生專屬QR Code→
至餐廳掃描QR Code即可兌換優惠、或直接加入手機點餐訂單
📌「2026麥當勞甜心卡」使用期限
「2026年麥當勞甜心卡」自2026年3月1日開始販售至售完為止，優惠使用期限自即日起至2026年4月16日23:59止。數位綁定須以麥當勞APP會員帳號進行，方可使用麥當勞APP兌換甜心卡優惠；序號綁定期限同優惠使用期限；「2026甜心卡」卡包售出經拆封後恕不辦理退換貨。
資料來源：麥當勞、霹靂布袋戲
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台灣麥當勞2026霹靂布袋戲年甜心卡將於3月18日起，今起限量開搶「實體卡＋數位序號」甜心卡包，實體甜心卡共有「素還真紫」、「一頁書棕」與「葉小釵藍」3種卡面，款式隨機出貨。
此次卡面設計特別讓熱血江湖的劍俠們，融入麥當勞經典產品，素還真手拿金黃薯條、一頁書品味咖啡、葉小釵迷上冰炫風，有如看見三台柱的日常生活的趣味場景。
📌怎麼買「2026麥當勞甜心卡」？
◾️2026年麥當勞甜心卡，單組卡包內含「1張實體霹靂甜心卡乙張＋1組數位序號乙組」，每包雙享價39元。
◾️2026年麥當勞甜心卡，套卡串內含3張實體卡（3款各一）與3組數位序號，每串117元。
「2026年麥當勞甜心卡」與早餐供應時段一起發售，於麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速購買；限量販售、售完為止。
📌怎麼用「2026麥當勞甜心卡」？
「2026麥當勞甜心卡」除了可以到麥當勞餐廳臨櫃消費，持「甜心卡」購買A區產品送B區產品，「買A送B」優惠一整年不限次數；完成數位綁定後，未來一年皆可在APP內「甜心卡專區」，自行搭配A區和B區產品、領取「甜心優惠券」，並到餐廳自助點餐機或得來速點餐區，掃描甜心優惠券QR Code就能完成點單結帳，或將優惠加入手機點餐訂單，免帶實體卡也能輕鬆享有買A送B（甜心卡不適用於外送服務與部分餐廳）。
今年麥當勞更是加碼兩大數位好康大放送！3月18日（三）起至4月14日（二），於麥當勞APP完成甜心卡數位綁定，就能獲得「霹靂甜心卡LINE免費貼圖」全套共16款與「角色載具桌布」全套共6款，兩大專屬好禮立馬收下。
📌「2026麥當勞甜心卡」買A區菜單、送B區菜單
◾️2026麥當勞甜心卡A區產品：
首度加入！金選美式(冰/熱)、金選那堤(冰/熱)。
經典那堤(冰/熱)／經典卡布奇諾(冰/熱)／經典美式咖啡(冰/熱)
蜂蜜紅茶(冰)／蜂蜜奶茶(冰/熱)／焦糖奶茶(冰)／奶茶(冰)
中杯汽水：中杯冰紅茶(檸檬風味)／中杯冰紅茶(無糖)／中杯冰綠茶(無糖)
4塊麥克雞塊／6塊麥克雞塊／10塊麥克雞塊
大包薯條 (上午10:30後供應)
大杯玉米湯／OREO冰炫風／雙倍OREO冰炫風
◾️2026麥當勞甜心卡B區產品：
中杯汽水：中杯冰紅茶(檸檬風味)／中杯冰紅茶(無糖)／中杯冰綠茶(無糖)
經典美式咖啡(冰/熱）
薯餅 (上午10:30前供應)
蛋捲冰淇淋
小包薯條 (上午10:30後供應)
紅茶(熱)／奶茶(熱)
一、數位綁定：
(1)進入麥當勞APP中的「甜心卡專區」→
(2)點選「掃描綁定」按鈕→
(3)掃描數位序號卡QR Code→
甜心卡綁定完成
二、領取甜心優惠券：
(1)綁定後進入麥當勞APP中的「甜心卡專區」→
(2)先選A區產品，再選B區產品→
(3)點選「領取甜心優惠券」按鈕→
成功領取甜心優惠券
◾️兌換甜心優惠券：
(1)領券後，進入麥當勞APP「回饋優惠」頁面→
(2)選取「甜心優惠券」類別→
(3)選擇想使用的甜心優惠券→
(4)點擊「兌換」產生專屬QR Code→
至餐廳掃描QR Code即可兌換優惠、或直接加入手機點餐訂單
「2026年麥當勞甜心卡」自2026年3月1日開始販售至售完為止，優惠使用期限自即日起至2026年4月16日23:59止。數位綁定須以麥當勞APP會員帳號進行，方可使用麥當勞APP兌換甜心卡優惠；序號綁定期限同優惠使用期限；「2026甜心卡」卡包售出經拆封後恕不辦理退換貨。