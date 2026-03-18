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美國國家反恐中心主任喬・肯特（Joe Kent）以一封公開辭職信，在川普政府內部投下震撼彈。他在信中直接點名以色列，指控對方透過遊說與假情報將美國拖入對伊朗的戰爭，並強調伊朗根本未對美國構成迫在眉睫的威脅。肯特在發布於X平台的辭職信中寫道，他「無法昧著良心繼續支持這場持續進行的對伊戰爭」，並直言：「伊朗對美國並不構成迫在眉睫的威脅，我們發動這場戰爭，顯然是屈服於以色列及其在美國強大遊說勢力的壓力所致。」在信中，肯特肯定川普第一任期的外交路線，稱川普當時「比任何現代總統都更清楚如何果斷動用軍事力量，同時不讓美國陷入無止盡的戰爭泥淖」。然而他話鋒一轉，批評在第二任期初期，「以色列高層官員與美國部分強勢媒體聯手發動一場錯誤資訊攻勢，徹底架空了你的美國優先路線，並刻意營造親戰氛圍、鼓吹對伊開戰」。他更直接指控：「這個同溫層被用來欺騙你，讓你相信伊朗對美國構成迫在眉睫的威脅，必須立即出手、勝券在握——這是一個謊言，和以色列當年用來把我們拖進伊拉克戰爭災難的手法如出一轍。」川普對肯特的辭職顯得相當不以為然。他說：「當我讀到他的聲明，我覺得他離開是好事，因為他說伊朗不是威脅。」川普並批評肯特「在安全問題上軟弱無力」，強調全世界都清楚伊朗是威脅，「問題只在於各國是否願意採取行動」。分析人士指出，肯特的辭職絕非等閒之輩的抗議，其政治殺傷力不容小覷。肯特本人是特種部隊出身的老兵，多次部署戰區，深知戰爭的實際代價，並非一般在辦公室打滾的政治任命官員。更關鍵的是，他長期以來都是川普與MAGA運動的忠實支持者，在右翼社群中享有相當程度的聲望與公信力。正因如此，由這樣一個人站出來說，以色列透過在美遊說勢力向川普灌輸不實情報、將美國推上戰爭這條路，這句話的重量與衝擊，遠非一般批評者所能相比。分析人士認為，此事有可能在川普的核心支持基本盤中激起裂痕，究竟會造成多大的政治漣漪，值得持續關注。