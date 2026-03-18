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以色列總理納坦雅胡17日對外宣稱，以軍已擊殺伊朗國家安全負責人阿里・拉里賈尼（Ali Larijani），並同步宣布擊斃伊朗革命衛隊巴斯基民兵指揮官戈拉姆禮薩・蘇萊馬尼（Gholamreza Soleimani）。德黑蘭方面迄今保持沉默，既未確認、也未發出否認，這種異常的靜默反而讓外界更加相信以方說法可能屬實。納坦雅胡在一場電視聲明中說：「今天早上，我們消滅了阿里・拉里賈尼，他是革命衛隊的頭目，也就是那個實際掌控伊朗的幫派頭子。」他並表示，協助伊朗人民推翻神職人員統治「不會一蹴而就，也不會輕而易舉，但只要我們堅持下去，就能給他們一個掌握自身命運的機會」。以色列軍方隨後也宣布，過去數小時內持續對德黑蘭各處的巴斯基士兵與相關陣地發動攻擊。分析人士指出，拉里賈尼若確認身亡，將是伊朗政治體制承受的一記重創。自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，拉里賈尼始終活躍於伊朗各權力核心，他曾是革命衛隊成員，後來歷任勞工部副部長、文化部長、國家電視台台長、最高領袖高級顧問，並擔任國會議長長達逾10年，是伊朗政壇少數能同時與強硬派和改革派對話的關鍵人物。卡達哈馬德・本・哈利法大學公共政策資深教授蘇丹・巴拉卡特在接受半島電視台訪問時表示，拉里賈尼之死若獲證實，將使外交解決這場戰爭的可能性更加渺茫。他說，拉里賈尼懂得如何與西方對話，也能同時與伊朗保守派和改革派周旋，是維繫伊朗政治平衡的重要支柱，「如果他真的死了，這對主張以軍事對抗以外的方式解決問題的人來說，是一個巨大的損失」。巴拉卡特也警告，此事短期內恐將強化伊朗體制內強硬派的聲音，讓外交路徑更難推進。值得注意的是，目前德黑蘭的沉默方式與數週前最高領袖哈米尼遇刺時的情況頗為相似，當時伊朗也沉默了數小時才發出官方說法。這一次，連例行性的否認都付之闕如，更讓外界對以方說法的可信度增添幾分。在以色列國內，這波行動被視為軍事與戰略上的重大勝利。以色列媒體近日持續大篇幅討論拉里賈尼，將其定位為「伊朗最危險的頭腦」。分析人士指出，以色列一貫奉行的策略，就是不讓伊朗政治體系得以喘息、不讓任何關鍵人物在權力核心站穩腳跟，而拉里賈尼正是被視為最有可能推動停戰談判的關鍵橋樑人物，此次若確認遭擊殺，意味著以色列已斬斷伊朗最重要的一條潛在外交出路。